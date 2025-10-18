Este sábado por la mañana, alrededor de las 11:30 horas, la policía de la Comisaría Séptima tuvo que intervenir ante una alerta de una persona herida en un colectivo de transporte urbano en la intersección de Huergo y Los Perales, en el barrio San Martín, en la zona sur de Comodoro Rivadavia.

Hasta el lugar, rápidamente se dirigió un patrullero y, al llegar, efectivamente se encontró con una joven herida dentro de la unidad.

Según pudo saber ADNSUR, la damnificada - identificada como X.N.A. de 21 años viajaba dentro de un colectivo de la Línea 1 de la empresa Patagonia Argentina, y en un momento se paró para dirigirse a tocar el timbre para descender en la próxima parada, mientras el colectivo atravesaba una loma de burro, y terminó cayendo al suelo.

Santa Cruz detectó más de 500 personas no residentes en el primer día de la ley 90-10: “Tienen que dejar el sueldo acá”

En tanto, el chofer explicó la misma versión ante los efectivos policiales. Dijo que al pasar una loma de burro la pasajera perdió el equilibrio y cayó, manifestando inmediatamente fuertes dolores en ambos tobillos.

La mujer no pudo reincorporarse por sus propios medios ante el fuerte dolor que manifestaba. Por lo que se requirió la presencia de una ambulancia del Servicio de Emergencias Médicas (SEM 107).

El médico José Montivero examinó a la joven y dispuso su traslado al Hospital Regional para estudios complementarios, presumiéndose una luxación en ambas rodillas.

Atacaron a balazos la oficina judicial de Comodoro Rivadavia: nueve personas fueron detenidas

El hecho fue informado oficialmente por el Oficial Ayudante Fabián Escobar, de la Comisaría Séptima.