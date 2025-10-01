Un camionero de 67 años fue víctima de un violento ataque a golpes dentro del baño de una estación de servicio en la ciudad de Río Gallegos, en la provincia de Santa Cruz, donde aseguró que una pareja lo golpeó y le sustrajo dinero en efectivo. Una pareja fue detenida horas después, pero quedó en libertad.

El hecho ocurrió alrededor de las 23 horas del lunes, en la estación de servicio ubicada en la calle Juan Bark. El trabajador del volante ingresó al baño del autoservicio. Allí fue sorprendido primero por una mujer y luego por su pareja, quienes lo atacaron físicamente. El hombre aseguró que le habían robado $90.000 y que los agresores escaparon en un Chrysler Neon negro.

La encargada del local dio aviso inmediatamente a la policía de Santa Cruz. Los efectivos constataron que el camionero presentaba lesiones en el rostro y la cabeza, por lo que fue trasladado de inmediato al hospital para recibir atención médica.

Según publica La Opinión Austral, los agentes del Comando de Patrullas, tras el alerta, lograron localizar y demorar el vehículo en la intersección de Manckilay y Valentina Alsina. En ese lugar se procedió a la detención de los sospechosos, una pareja que quedó vinculada a la causa.

El caso fue derivado al Juzgado de Instrucción N.º 1, a cargo de la jueza Marcela Quintana, con la intervención de la secretaria Estefanía Cañete. Como parte de la investigación, se realizaron pericias en la estación de servicio y requisas al vehículo y a los detenidos, aunque los procedimientos iniciales no arrojaron resultados positivos en cuanto a la recuperación del dinero denunciado.

Más tarde, el propio camionero declaró que no le habían sustraído pertenencias, por lo que el encuadre inicial de robo fue modificado. Por disposición judicial, los dos acusados deberán recuperar la libertad una vez cumplidos los plazos legales, aunque con la obligación de fijar domicilio ante la sede judicial y permanecer a disposición de la causa ante cualquier requerimiento en el marco de la investigación.