Una pareja de Comodoro Rivadavia fue detenida en las últimas horas en Puerto Madryn al intentar usar comprobantes de pago falsificados para realizar compras en un local de lencería. Ahora, enfrentan cargos por estafa.

El hecho ocurrió el martes 25 de marzo en horas de la tarde, pasadas las 18:00 horas, cuando Cristian Alejandro Monsalvo, de 34 años, ingresó al comercio y exhibió el comprobante falso a la empleada del local, logrando retirarse con la mercadería sin realizar un pago legítimo. Mientras, Gloria Luz Sepúlveda, de 38 años, lo aguardaba en las afueras del establecimiento y juntos abandonaron la zona.

La pareja realizó una compra por $ 316.873, logrando sustraer indumentaria, entre pijamas, ropa interior y prendas deportivas.

Los comerciantes afectados rápidamente dieron aviso a la policía de Puerto Madryn. Los efectivos de la Comisaría Primera de iniciaron un operativo de búsqueda y poco después, lograron interceptar a Sepúlveda, quien aún transportaba los artículos sustraídos en bolsas con el logo del local.

Durante la requisa, los agentes hallaron en su poder un DNI a nombre de Monsalvo, lo que permitió avanzar en la investigación y localizarlo horas más tarde en las inmediaciones de un apart hotel, donde fue finalmente detenido.

El Ministerio Público Fiscal, representada por el abogado Lautaro Volpi y la fiscal María Eugenia Vottero, presentó el caso ante la jueza María Inés Bartels, solicitando la apertura de la investigación preparatoria y el control de detención de los imputados, bajo el delito de "estafa".

Ambos acusados quedaron bajo prisión preventiva, a la espera de nuevas instancias procesales. Y por estas horas, continúan investigando si la pareja ha realizado maniobras similares en otros comercios de la región.

ADVERTENCIA EN COMODORO

Días atrás, en la ciudad petrolera, desde un comercio de Comodoro Rivadavia alertaron a otros dueños y empleados del rubro sobre sobre una pareja que intentó llevar a cabo una estafa.

La situación giró en torno a la entrega de un comprobante "trucho" que supuestamente confirmaba un pago a través de Mercado Pago por un producto que estaban vendiendo.

La pareja bajo el argumento de que tenían que irse pronto y no podían esperar, mostraron un comprobante supuestamente del pago ya realizado. Sin embargo, “esta vez no nos pudieron estafar porque los chicos saben que no se entrega hasta que entra el pago en la cuenta y, hasta que no ingrese la plata, no dan nada”, explicó Silvia Solani a ADNSUR

Desde el local decidieron investigar el número de “CUIT” del comprobante en internet y así fue que descubrieron que aparecía en distintas partes del país, pero con diferentes nombres.

Por lo que recomendó a los comerciantes estar atentos.“Es uno que usan en general, debe haber una aplicación para cambiar los datos, ponen el importe y otros nombres”, indicó sobre la maniobra.