Una pareja alemana intentaba salir de Argentina con una beba indocumentada de 3 meses

Detuvieron a una pareja de alemanes que intentaba salir desde Misiones a Paraguay con una menor sin documentos.

Fueron detenidos el miércoles al intentar salir del país por el puente internacional San Roque González de Santa Cruz desde Posadas hacia la ciudad paraguaya de Encarnación, con una beba de unos tres meses indocumentada.

Fuentes judiciales informaron que la pareja tenía una cédula paraguaya pese a que no se comunicaban fluidamente en español, y manifestaron que días atrás, cuando entraron a Posadas, no tuvieron ningún impedimento para circular con la beba, por lo que ahora pretendían regresar al país vecino. Pero no hay registros de estos movimientos.

El matrimonio fue retenido en el control fronterizo del puente internacional por presunto tráfico de menores. Además, viajaban junto a otros dos menores con pasaportes alemanes.

Tomó intervención el Juzgado Federal de Posadas, que ordenó la detención por parte de Gendarmería Nacional. "Existe una sospecha de tráfico de personas", señaló Rolando Goiburú, cónsul paraguayo en Posadas.

"Son situaciones extrañas que llamaron la atención de las autoridades. Ahora estamos constatando las identidades de ellos en Paraguay, y luego esto pasará a una causa judicial en la Argentina, al Juzgado Federal de Posadas", explicó.

Se trata de un segundo caso registrado en pocos días, ya que una pareja de paraguayos oriundos de Jesús de Tavarangüé (Itapúa) "también ingresó a la Argentina sin haber controlado la documentación de u bebé", afirmó Goiburú.