El cantante Elián Valenzuela, conocido popularmente como L-Gante, fue denunciado este jueves por amenazas cometidas presuntamente contra Darío Gastón Torres, la víctima de la privación ilegítima de la libertad que derivó en una condena de dos años y seis meses de prisión en suspenso para el artista.

Fuentes judiciales informaron a la agencia Noticias Argentinas que la demanda contra Valenzuela en calidad de autor se realizó en el Departamento Judicial de Moreno-General Rodríguez. Esta situación implica que, en caso de comprobarse que L-Gante intimidó al damnificado, podría cumplir una pena de prisión efectiva a raíz de que incumpliría las normas de conducta impuestas por la sentencia.

El escrito presentado por los abogados Leonardo Sigal y Pablo Becerra sostiene que los hechos ocurrieron a las 7.40 del pasado lunes 8 de septiembre, cuando Torres se retiró de su domicilio, observó un vehículo rojo Audi R8 y reconoció al cantante, que bajó la ventanilla para pronunciar frases amenazantes.

“Te estoy mirando”, “No te hagas el piola”, “Te voy a cagar a palos” y “Te voy a mandar a matar”, remarcó el damnificado, que exigió al joven de 25 años que cesara con el hostigamiento, pero le aseguró que “no iba a zafar, ya te voy a agarrar” y aceleró la velocidad del auto.

El 28 de octubre de 2024, Valenzuela fue condenado en los tribunales de Mercedes a dos años y seis meses de prisión en suspenso por ser autor penalmente responsable de los delitos de amenazas coactivas, amenazas calificadas por el uso de arma, amenazas simples y daño, todo ello en concurso real entre sí.

Además, el veredicto fue ratificado por el Tribunal de Casación Penal, “lo cual agrava la situación actual”, agrega el documento al que accedió Noticias Argentinas.

Los letrados solicitaron al fiscal de turno que interponga una restricción de acercamiento, la prohibición de contacto y demás medidas cautelares a fin de proteger la integridad física de Torres y su familia.

“La conducta intimidatoria del denunciado ha generado en el suscripto un temor fundado por su integridad física y psíquica, afectando mi desenvolvimiento cotidiano, mi tranquilidad personal y mi seguridad emocional”, recrimina la denuncia contra el cantante.