Una escena que generó preocupación se vivió este lunes en el barrio Chacramonte de Roca, cuando una niña de aproximadamente dos años fue encontrada caminando sola y desorientada en plena vía pública. La intervención de una joven y del personal policial evitó una situación de mayor riesgo.

El hecho ocurrió alrededor de las 11:00, en la intersección de calle Lago Lolog y Pública 108. Una vecina alertó a la Policía tras observar a la pequeña sin compañía. Al llegar al lugar, efectivos del Destacamento 177º encontraron a una joven de 25 años junto a la niña, intentando resguardarla.

Al no poder ubicar de inmediato a sus progenitores, la menor fue trasladada a la sede policial y se dio intervención al organismo de protección de la Niñez (Senaf). En coordinación con la Comisaría 48º de Mosconi, se inició un operativo de búsqueda para dar con su familia.

Pasado el mediodía, una mujer de 36 años se presentó y se identificó como la madre de la niña. Por disposición de la Fiscalía, junto al personal de Senaf, ambas fueron llevadas a un centro de salud donde se constató que la menor se encontraba en buen estado de salud.

En toda la región se lleva adelante una intensa búsqueda para dar con el paradero de Luciano Facundo Almuna, un hombre de 33 años oriundo de Ingeniero Huergo, cuyo rastro se perdió hace varias semanas.

Desde entonces, no se supo más nada de él y su familia presentó la denuncia correspondiente para iniciar la búsqueda. La Policía de Río Negro activó el protocolo habitual en estos casos, con el objetivo de localizarlo lo antes posible.

Según los datos difundidos por el Ministerio Público Fiscal, Luciano es de contextura delgada, mide aproximadamente 1,80 metros, tiene piel trigueña y una cicatriz en la ceja derecha. Además, tiene un tatuaje en el pecho con la palabra "Valentino", y otros tatuajes en ambas muñecas y en la pantorrilla derecha.

Las autoridades pidieron la colaboración de la comunidad. Cualquier persona que tenga información puede comunicarse al 911, con el turno fiscal de Villa Regina al 298.465.7091, o acudir a la comisaría más cercana.