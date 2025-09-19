Un hombre fue detenido en Puerto Madryn, acusado de haber abusado de sus tres nietas. La investigación se inició tras la denuncia realizada por docentes de la escuela a la que concurren las niñas, quienes dieron aviso a las autoridades luego de que una de ellas relatara lo ocurrido a su maestra.

La causa está a cargo de la fiscal general Romina Carrizo, quien ordenó las primeras medidas judiciales y dispuso la detención inmediata del sospechoso. Según confirmaron desde el Ministerio Público Fiscal, en las próximas horas se llevará a cabo la audiencia de control de detención y formulación de cargos, en la que se definirá la situación procesal del imputado.

En este tipo de delitos, especialmente cuando involucran a menores de edad y ocurren en el seno familiar, el Ministerio Público Fiscal mantiene la reserva de identidad del imputado y de las víctimas, así como de cualquier dato que permita identificarlas. Esta decisión se adopta en cumplimiento de la normativa vigente y con el objetivo de proteger la intimidad de las niñas, que atraviesan una situación de especial vulnerabilidad.

El rol de la prevención y la denuncia

El caso puso en evidencia una vez más la importancia de la detección temprana y de la escucha activa a niños, niñas y adolescentes. La valentía de la menor al contar lo sucedido a su docente y la reacción inmediata de los responsables de la institución educativa resultaron claves para iniciar el proceso judicial.

Las autoridades recordaron que cualquier persona que tenga conocimiento de hechos de abuso o maltrato infantil puede realizar una denuncia en las fiscalías o en las comisarías. Asimismo, destacaron el papel que cumplen docentes, familiares y referentes comunitarios como primeros espacios de confianza y contención para los menores.

Desde el Ministerio Público Fiscal subrayaron que existen equipos interdisciplinarios preparados para brindar acompañamiento a las víctimas y sus familias. Ofrecen asistencia psicológica, social y jurídica, con el fin de garantizar la contención necesaria durante el proceso judicial y en la vida cotidiana.

El caso continúa bajo investigación y se esperan definiciones en las próximas horas respecto a la situación procesal del imputado.

Condenado por abuso en Comodoro

Un jurado popular integrado por 12 personas declaró culpable a un hombre acusado de cuatro hechos de abuso sexual agravado contra una menor de edad. El veredicto se conoció al finalizar el juicio desarrollado en la Oficina Judicial de Comodoro Rivadavia. La pena que recibirá el imputado se debatirá el próximo viernes 26 de septiembre.

Durante el juicio, la fiscalía presentó ocho testimonios, entre ellos el de la víctima, que declaró en Cámara Gesell. La defensa del acusado no ofreció testigos. Tras los alegatos de apertura de ambas partes, el jurado escuchó las pruebas aportadas y, al día siguiente, se desarrollaron los alegatos finales.

Luego de las instrucciones de la jueza Tassello, el jurado pasó a deliberar y resolvió de manera unánime la responsabilidad penal del acusado. El tribunal popular lo encontró culpable de abuso sexual en cuatro hechos, agravados por acceso carnal y oral, por la condición de la víctima (menor de 13 años) y por la convivencia familiar con el imputado.