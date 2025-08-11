Una niña de Trelew reveló que fue abusada sexualmente por su propio padre, lo que derivó en una investigación judicial y la prisión preventiva del imputado. El hecho salió a la luz inicialmente en una clase de Educación Sexual Integral (ESI), cuando la víctima expresó lo que había sufrido, lo que llevó a que una maestra realizara la denuncia correspondiente.

Luego, la fiscalía, a cargo del funcionario Patricio Perayre, presentó los elementos recolectados que fundamentan la imputación del hombre por graves delitos de abuso sexual en perjuicio de su hija menor, ocurrido en el domicilio familiar donde convivían.

EL GRAVE HECHO QUE CONMOCIONÓ A TRELEW

La niña, que tenía ocho años en enero de 2022 y cerca de diez al momento de la denuncia en 2025, contó mediante un testimonio en cámara gesell que el abuso se produjo cuando estaban solos en la casa.

El imputado, conocedor del daño que causaba, la amenazaba con matar a su madre si contaba lo sucedido, explotando así su condición de padre y la vulnerabilidad de la menor. La Fiscalía calificó los hechos como abuso sexual simple doblemente agravado por la convivencia y el vínculo, y abuso sexual con acceso carnal, también agravado por estas circunstancias.

La audiencia se realizó en los tribunales de Trelew, donde la jueza Carolina Marín, tras analizar el testimonio de la niña y las evidencias, resolvió abrir la investigación y dictar prisión preventiva por tres meses al acusado debido al peligro de fuga y la gravedad del hecho, consideración respaldada por la fiscal general jefa Silvia Pereira y la jueza de familia Graciela Velázquez.

El caso contó además con la intervención de servicios de protección de derechos, el juzgado de familia y un servicio de asistencia a la víctima para acompañar a la menor en el proceso. La investigación continúa avanzando con las medidas adicionales que se complementarán en los días siguientes.

QUÉ ES LA ESI Y POR QUÉ ES IMPORTANTE

La clase de Educación Sexual Integral (ESI) es un espacio educativo obligatorio en las escuelas argentinas, diseñado para brindar a los estudiantes conocimientos, actitudes, aptitudes y valores sobre la sexualidad de manera holística.

Esta educación incluye aspectos biológicos, psicológicos, sociales, afectivos y éticos, con el objetivo de que los niños, niñas y adolescentes puedan comprender su propio cuerpo, los procesos reproductivos y desarrollar actitudes responsables y saludables respecto a su sexualidad. Además, la ESI busca prevenir problemas como infecciones de transmisión sexual, embarazos no deseados y violencia sexual, promoviendo el respeto por los derechos humanos, la igualdad de género y la no discriminación.

La ESI es un derecho humano que se implementa de manera transversal en todas las etapas educativas, desde el nivel inicial hasta el superior, en escuelas públicas y privadas. A través de estas clases, se pretende acompañar a los estudiantes en su desarrollo integral, fomentando el buen trato, la no discriminación y el respeto por la diversidad sexual e identidad de género, siempre adaptando los contenidos a la edad y contexto cultural.

Este programa nacional contribuye a formar personas informadas para que puedan tomar decisiones sanas, prevenidas y conscientes sobre su vida afectiva y sexual.