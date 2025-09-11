Una nena de 9 años se encuentra internada en la capital de Tucumán tras intentar quitarse la vida, en medio de una situación de acoso escolar que la habría llevado a tomar esta trágica decisión. El caso ocurre en un contexto sensible, en coincidencia con el reciente ingreso de una alumna con un arma a una escuela en Mendoza, también bajo circunstancias que estarían vinculadas al bullying.

El grave caso de la menor que lucha por su vida tuvo lugar el miércoles, cuando la nena de 9 años fue descubierta por su hermanita de cinco años, quien dio aviso de inmediato a la familia, lo que permitió una intervención rápida que salvó la vida de la menor.

Según informaron fuentes cercanas, la niña se encuentra en terapia intensiva, con un estado delicado pero estable.

Paula, madre de la menor, relató a Cadena 3 el calvario que vivía su hija en la escuela: dos compañeros la acosaban de forma constante con palabras hirientes, diciéndole que era "fea", "morocha" y que "nadie la quería".

"Ella decía que no quería ir a la escuela", cuando siempre quiso ir. Nunca quería faltar. Si llegaba tarde, me decía: 'mamá, no quiero llegar tarde'. Pero de dos semanas para acá, era: 'mamá, no quiero ir'", contó visiblemente afectada.

"El viernes pasado me decía: 'papá, por favor, hablá con el papá de ella o de él'", relató.

“Si a un adulto le afecta, a un niño, peor”, reflexionó, e hizo un llamado a la sociedad: "Queremos concientizar, que se hable con los niños, que basta de burlas, basta de bullying. Que les enseñen en casa que no está bien, que cuando a alguien ya no le parece chistoso, ahí se acaba".

Las autoridades educativas iniciaron una investigación para esclarecer los hechos, y se radicó una denuncia en la fiscalía correspondiente.

ALUMNA ATRINCHERADA EN MENDOZA

Momentos de extrema tensión se vivieron el miércoles por la mañana en la localidad de La Paz, a 90 kilómetros de la capital de Mendoza, donde una alumna de 14 años ingresó a la escuela 4.042 Marcelino H. Blanco con un arma de fuego, efectuó al menos tres disparos y se atrincheró en el patio del establecimiento.

La situación generó pánico entre estudiantes, docentes y familias de la comunidad educativa. Los alumnos fueron evacuados y no se registraron heridos. Tras una negociación de más de cinco horas, la adolescente finalmente entregó el arma y fue trasladada al hospital.

"No existen antecedentes de que la joven haya sufrido bullying" , dijo el ministro de Seguridad de Mendoza, Tadeo García Salazar, quien brindó detalles sobre la situación de la adolescente de 14 años que protagonizó el violento episodio.

Según explicó, “muchos estudiantes fueron trasladados al hospital” en el marco del operativo, aunque no se registraron heridos de gravedad por los disparos efectuados por la alumna.

García Salazar remarcó que “no existen antecedentes de que la joven haya sufrido bullying”, aunque aclaró que todavía se analizan todas las variables posibles. Asimismo, manifestó: “Por ahora no tenemos su diagnóstico mental”.