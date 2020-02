CAPITAL FEDERAL (ADNSUR) - Una nena de dos años fue ferozmente atacada por un perro raza pitbull el fin de emana y debieron atenderla de urgencia. Tuvieron que darle 40 puntos para cerrar sus heridas. Ocurrió en Berisso, La Plata, mientras la chiquita caminaba junto a su mamá.

Anabel, una mujer vecina de Berisso, caminaba con su hija Delfina el sábado por la tarde cuando la pequeña sufrió el ataque de un pitbull. De acuerdo a lo informado por el portal Berisso Ciudad, la mamá intento separar al perro de la pequeña, y en medio de los gritos y la llegada de los vecinos, el animal la soltó.

A la nena de 2 años tuvieron que darle 40 puntos de sutura

La nena fue trasladada de inmediato al Hospital Larraín, en donde le dieron 40 puntos puntos de sutura.

"No tengo perros porque justamente tengo miedo de que pasen estas cosas, y no tengo idea si puede ser malo o no por naturaleza, pero lo que sí sé es que el perro vino directamente a atacar a mi hija. Ella está traumada y al ver los pedazos de carne y sangre pensé que la mataba. Lo que expongo es para que no le pase a nadie más", expresó Anabel al portal.

El dueño del pitbull le pidió disculpas a la familia de la nena por lo ocurrido y aseguró que el perro estaba vacunado y que se escapó debido a que "el lugar de contención en el que estaba en ese momento era precario".