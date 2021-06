Una nena de 5 años jugaba a la rayuela afuera de la casa de su tía y desapareció

Cerca de las 20 horas de este lunes, Guadalupe Belén Lucero, de 5 años, desapareció de la puerta de la casa de una tía- festejando un cumpleaños - en el barrio 544 Viviendas, mientras jugada a la rayuela. Ocurrió en San Luis.

La Policía y autoridades locales desplegaron un operativo de búsqueda con centenares de efectivos, pero los rastrillajes en los descampados y las diligencias en las viviendas no dieron resultados, y la nena no aparece. Inicialmente la búsqueda comenzó en las viviendas de la cuadra, pero al no hallarla, llamaron al 911.

Intervino personal de la Comisaría 3°, pero decidieron pedir la participación de perros rastreadores, que hicieron una búsqueda inicial pasadas las 21. Cerca de las 22:30, uno de los animales de la División Canes volvió a olfatear una prenda de la niña que aportó la familia. El animal enfiló en dirección norte; frenó en una plaza; indicó una casa; la desestimó y salió raudo hacia una zona de descampado.

Pasada la medianoche, una columna de efectivos de la Policía Ciudadana con linternas y chalecos refractarios, ingresaron a la zona de descampado que rodea el limite este del barrio y comenzaron a "peinar" los terrenos uno a la par del otro.

Georgina, tía de Guadalupe, mencionó un dato que trascendió ayer: la pequeña se habría marchado con una mujer. "Tomábamos chocolate adentro y ellas quisieron salir a la calle. Mi mamá salió a ponerle una campera (a Guadalupe) porque estaba frío. Mi sobrinita más chica, que tiene 3 años, entró y dijo 'la Guada no está', y mi mamá salió ahí nomás, pero todos pensando que estaba escondida", le explicó a Lafinur FM Radio.

Y contó que al indagar a la pequeña, ésta dijo que su prima se había ido con "una nena, grande como la Lucy" como referencia, que es una tía que tiene 20 años. Por ahora, los teléfonos celulares de varios miembros de la familia fueron secuestrados y son analizados por la Policía, indicó el Diario de la República.