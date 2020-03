CAPITAL FEDERAL (ADNSUR) - Una nena del Nivel Inicial de la escuela N°9 Juan Crisóstomo Lafinur, de Palermo (CABA) cayó a la vereda desde el segundo piso del edificio. En la institución, aparentemente, no se habían percatado de que la chica había tenido el accidente sino que la primera en verla sobre la vereda fue Florencia, una mujer que circulaba en auto por la calle y observó la escena.

La alumna, de cinco años, terminó boca abajo, con los brazos en cruz sobre las baldosas y la cabeza apoyada sobre la base de un árbol, según relataron testigos a diario Clarín.

"Vi un pie con una zapatilla entre dos autos y frenamos. Me bajé y vi a la nena tirada boca abajo en la calle. Inmediatamente tocamos el timbre de la escuela para avisar. Salió la directora y como si nada estuviera ocurriendo nos dijo que no era de su nivel, y se volvió a meter en la escuela", contó Florencia.

La testigo manifestó su indignación por la actitud de la directora, que al parecer en vez de ayudar inmediatamente le dijo: "'Sí, es Mica. Ella no es nuestra porque yo soy de Primaria, ella es de Inicial'.

"Se les cayó un pibe de un tercer piso y no se habían dado cuenta", agregó Florencia, que aseguró que saldrá como testigo para contar cómo ocurrieron los hechos en esta mañana de lunes en la escuela de Palermo, a pocas horas de iniciado el ciclo lectivo.

Según informaron al mismo diario fuentes del Ministerio de Educación de la Ciudad, estaban recopilando información sobre el caso para brindar luego un informe sobre lo sucedido. Desde el Ministerio también afirmaron que las rejas del jardín "son las reglamentarias" y que no entienden "cómo la nena pudo atravesarlas".

Mientras tanto, el área legal del Ministerio abrió un sumario administrativo para investigar y que "las autoridades de la escuela van a tener que explicar lo que pasó".

Desde Educación también indicaron que la directora, la vicedirectora y el supervisor del jardín están en el Hospital de Niños acompañando a la familia de la nena.

Después del mediodía llegó un operativo del Ministerio para realizar las pericias en el edificio. Un subcomandante del cuerpo de bomberos no pudo confirmar si la nena chocó contra un árbol cercano antes de caer a la vereda.

Al lugar llegaron los bomberos, la Policía y el SAME, que se llevó a la nena al Hospital de Niños Ricardo Gutiérrez. "La nena se encuentra compensada y fuera de peligro", dijo Alberto Crescenti, el director del SAME. Y agregó que no sabe en qué circunstancias cayó desde el segundo piso del edificio.

Los vecinos que pasaban por la zona creen que el árbol habría amortiguado la caída de la alumna. "Cuando finalmente salieron a la calle, los docentes le decían a la nena que se moviera, trataban de reanimarla, pero la chica estaba inconsciente"