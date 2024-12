El aberrante crimen a golpes de una nena de 4 años conmociona a los vecinos de la localidad bonaerense de José C. Paz. La madrastra fue detenida por el homicidio. El cuerpo de la menor presentaba lesiones compatibles con maltrato infantil.

La víctima fue identificada como Bella Felicidad Núñez, quien se encontraba internada en grave estado producto de un traumatismo de cráneo. Tras la confirmación de su muerte, se dio a conocer que la pareja de su padre fue detenida.

Mariana Gisela Bologna, de 38 años, fue acusada por el crimen y es que fue justamente ella quien llevó a la menor hasta el hospital, sin embargo no pudo dar explicaciones sobre las diversas lesiones que presentaba la nena.

EL RELATO DE LA MADRE

Rosa Albornoz, madre de Bella, relató que por cuestiones laborales debió viajar a la Costa Atlántica y por ello, su hija quedó al cuidado de su padre y su madrastra.

"Me la mataron con tantos golpes que la dejaron inconsciente con su carita llena de moretones", expresó la madre a través de sus redes sociales.

“La dejé con su papá para cuidarla porque yo me fui a la Costa a trabajar y hace dos días me entero que a mi hija me la mataron a golpes. Por favor pido justicia, salí a trabajar para darle un techo a mi hija porque nosotras dos alquilábamos y no tenía mucha ayuda. Pensé que el padre la cuidaría, pero no.

" A mi hija me la entregaron en un ataúd con su cuerpo lleno de moretones”,concluyó sobre lo sucedido con su pequeña hija y en busca de justicia.

