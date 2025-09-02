La mañana de este pasado lunes 1 de septiembre, se confirmó la peor noticia para la comunidad de barrio Primero de Julio y para la ciudad de Córdoba en general: Francesca Rocha, la niña de 12 años que fue atropellada el martes 26 de agosto por un camión en la avenida Las Malvinas, en el viejo camino a Monte Cristo, falleció tras permanecer seis días internada en grave estado en la terapia intensiva del Hospital de Niños.

Durante este trágico periodo, la menor luchó contra traumatismos de cráneo gravísimos que le provocó el impacto, pero finalmente su cuerpo no resistió las lesiones.

EL TRÁGICO ACCIDENTE DE LA NENA QUE LUCHÓ POR SU VIDA EN EL HOSPITAL

El accidente fatal ocurrió alrededor del mediodía del martes 26 de agosto, en el kilómetro 174 de la ruta 88, camino a Malvinas Argentinas, una zona que vecinos califican de muy transitada y peligrosa por la falta de infraestructura vial adecuada.

Francesca había bajado de un colectivo de la empresa Coniferal cuando intentó cruzar la ruta para dirigirse a su domicilio o a otro destino cercano. En ese momento, un camión conducido por un hombre de 24 años intentaba sobrepasar al ómnibus y embistió a la nena en plena ruta.

Las fuentes policiales indicaron que el camión, al realizar la maniobra de sobrepaso, no advirtió a tiempo la presencia de la menor, lo que derivó en el impacto directo. El violento choque le provocó traumatismos de cráneo severos que obligaron a su inmediata internación en el Hospital de Niños de Córdoba, donde fue asistida en terapia intensiva en estado crítico hasta este lunes.

EL DOLOR DE LA ESCUELA Y LA SUSPENSIÓN DE LAS CLASES

La noticia de la muerte de Francesca causó una profunda conmoción no solo en su entorno familiar y social, sino también en la comunidad educativa a la que pertenecía.

El Ipem N° 174 “Trinidad Moreno”, establecimiento donde la niña cursaba primer año, publicó un sentido mensaje en sus redes sociales: “La comunidad educativa despide con profundo dolor a nuestra querida estudiante Francesca Rocha. Fran querida, la escuela te recordará siempre por tu carisma, picardía y alegría de todos los días. Que descanses en paz”, expresaron con tristeza los docentes y compañeros.

En señal de duelo y respeto, el colegio decidió suspender todas las actividades escolares durante este martes 2 de septiembre, invitando a toda la comunidad educativa a acompañar a la familia y amistades en este difícil momento.

Este trágico desenlace reavivó una discusión que ya se viene dando hace tiempo entre los habitantes de barrio Primero de Julio y zonas aledañas: la urgente necesidad de mejorar las condiciones de seguridad vial en la avenida Las Malvinas y la ruta 88.