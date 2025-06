Una mujer trans atacó a cachetazos a un policía y terminó reducida por tres agentes: "Se le paró de mano"

En las últimas horas, un video que muestra una escena de violencia ocurrida hace pocos días en Palermo se viralizó en las redes sociales, generando un amplio debate sobre el accionar policial y la situación social en los espacios nocturnos de la Ciudad de Buenos Aires.

Las imágenes, captadas con un teléfono celular, registran un altercado entre varias mujeres trans y efectivos de la Policía de la Ciudad a la salida del boliche Cub Araoz, ubicado en la calle Araoz al 2400, en el barrio de Palermo.

Según informaron fuentes oficiales de la Comisaría Vecinal 14A, el episodio comenzó cuando el personal policial fue alertado sobre una pelea entre varias personas en la vereda frente al local bailable. Al llegar al lugar, los agentes intentaron intervenir para separar a los involucrados y evitar que la situación escalara. Sin embargo, una mujer trans de 28 años, identificada como la principal agresora, reaccionó de manera violenta.

En el video se observa cómo la mujer toma del cabello a otra persona, lo que motivó la intervención directa de los policías para frenar la pelea. En ese momento, la agresora se dirige a los efectivos con una frase desafiante: “Vos a mí no me tocás. Vos a mí no me sacás”, evidenciando una actitud hostil hacia la autoridad.

Lejos de calmarse, la mujer trans comenzó a hostilizar verbalmente al personal policial y, en un momento, propinó un cachetazo a uno de los agentes. La reacción de los policías fue inmediata: el efectivo agredido intentó reducirla, pero necesitó la colaboración de dos compañeros para someterla y ponerla bajo custodia en el lugar.

Durante la detención, otro video muestra cómo los efectivos toman del cabello y aplican patadas a una de las amigas de la agresora que intentaba liberarla, lo que generó cuestionamientos y discusiones sobre el uso de la fuerza por parte de la policía.

Los testigos que grabaron la escena no dudaron en comentar lo ocurrido. Uno de ellos señaló: "Se le para de mano a la gorra, amigo… ¿qué onda? Alta ñapi le pegó, amigo, la tengo re grabada", haciendo referencia a la agresión al policía y la tensión del momento.

La difusión de los videos en redes sociales provocó un amplio debate, con opiniones divididas entre quienes respaldan la actuación policial y quienes cuestionan el trato recibido por la mujer y sus acompañantes.

La Policía de la Ciudad informó que, tras consultar con el Ministerio Público Fiscal, se iniciaron las actuaciones correspondientes por el delito de “atentado a la autoridad agravado”. La mujer trans quedó formalmente detenida y permanece bajo custodia mientras avanza el proceso judicial.