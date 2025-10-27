El lunes 27 de octubre, alrededor de las 17:20, una mujer resultó involucrada en un accidente de tránsito en la intersección de Brown y 25 de Mayo.

Según informaron fuentes policiales, la víctima fue impactada por una Toyota Hilux mientras cruzaba la calle.

El personal policial, alertado por un llamado al guardia 946, se hizo presente en el lugar y constató que la mujer se encontraba recostada en el suelo, consciente, sin lesiones visibles, aunque manifestando dolor.

Fue atendida por el servicio de ambulancia y trasladada al Hospital Regional para una evaluación más completa.



El vehículo involucrado fue secuestrado de manera preventiva y llevado a la Comisaría Seccional Primera. Intervinieron en el operativo el personal de tránsito y la División de Policía Comunal.