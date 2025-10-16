Este jueves por la mañana se registró un incidente en Comodoro Rivadavia, donde una mujer resultó herida mientras manipulaba un arma de fuego.

De acuerdo con la información obtenida por ADNSUR, el hecho ocurrió cerca de las 09:30 horas en una vivienda del barrio Abel Amaya.

Según el relato policial, la víctima, una mujer de 44 años, fue trasladada por sus familiares a causa de una lesión causada por un arma de fuego. Al llegar al lugar, el personal policial recabó información junto a los familiares y concluyó que la herida fue producto de una mala manipulación de una carabina en el interior del domicilio.

El arma, perteneciente al entorno familiar, fue entregada voluntariamente por los allegados al personal policial para su resguardo. Desde la Comisaría Seccional Quinta se informó que la herida no pone en riesgo la vida de la mujer, quien recibió atención médica inmediata en el Hospital Regional de Comodoro Rivadavia.

La investigación continúa para determinar las circunstancias exactas del hecho, aunque por el momento se descarta intencionalidad en el incidente. Las autoridades insisten en la importancia de manejar y almacenar los elementos de fuego de forma segura para evitar accidentes domésticos.