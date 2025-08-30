Una mujer resultó herida en el camino Roque González tras un impresionante choque frontal

Este sábado por la tarde se produjo un choque frontal en el camino alternativo Roque González que involucró a dos vehículos particulares y una mujer resultó herida.

Según los agentes de la Seccional Sexta, el accidente ocurrió alrededor de las 15:40 cuando un Ford Escort color bordo y un Fiat Palio color rojo terminaron impactando de frente sin conocerse los motivos exactos, informaron las autoridades locales.

Como consecuencia del accidente, una de las conductoras, de 25 años, sufrió lesiones que produjeron la intervención inmediata del personal de salud. El médico a cargo del operativo de emergencia determinó su traslado al Hospital Regional para realizar estudios adicionales y descartar heridas internas. La otra conductora, de 43 años, no presentó golpes de consideración y fue sometida a un test de alcoholemia, que arrojó resultado negativo.

Se desvinculó de la empresa, fue a cobrar la indemnización y le descontaron $12 millones de cuota alimentaria

Tras el siniestro, la autoridad judicial fue notificada y se dispuso el secuestro preventivo de ambos vehículos, en tanto se realizan las pericias correspondientes para determinar las causas del accidente. Personal de tránsito intervino en la escena para regular el flujo vehicular y garantizar la seguridad en la zona mientras se completaban los procedimientos de rutina.

El hecho generó demoras momentáneas en la circulación sobre el camino Roque González, aunque el tránsito fue restablecido una vez retirados los vehículos y finalizadas las tareas de peritaje.

Apareció calcinado el cuerpo del joven buscado desde el domingo en Chile

Rompió los vidrios de una casa en Comodoro, robó una cerveza de un comercio y lo atropellaron cuando escapaba

Este sábado por la tarde, la policía intervino en un incidente que combinó daños a propiedad, robo y un accidente de tránsito en la avenida Estados Unidos de la zona sur de Comodoro.

Personal policial, alertado por vecinos sobre un hombre que estaba causando destrozos, acudió al lugar y encontró al joven tendido sobre la calle con lesiones en una pierna.

Tras ser asistido por el personal médico, el hombre fue trasladado al Hospital Regional llorando para realizar estudios y descartar lesiones graves. La rápida intervención de la policía permitió atender al herido y garantizar la seguridad en la zona mientras se desarrollaban las diligencias correspondientes.

Fin del viaje: lo frenaron en un control en la Ruta 3 y no pudo explicar por qué llevaba 96 mil dólares

Según fuentes oficiales, el incidente comenzó cuando el joven causó daños a los vidrios de una vivienda y se fue corriendo por la calle. Durante su escape, testigos indicaron que había robado una botella de cerveza un comercio cercano. En ese momento, fue atropellado por una camioneta que circulaba por la avenida, lo que provocó las lesiones que motivaron su traslado al hospital.

La intervención de la Fiscalía y del juez penal incluyó la participación de Criminalística y del Departamento de Policía Investigativa para recolectar pruebas y determinar la secuencia de los hechos. Se verificó la documentación del vehículo involucrado, aunque no se dispuso su secuestro preventivo.