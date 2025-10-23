Marina Abigail Silva, de 31 años y subinspectora de la policía de San Luis, mató a sus hijos disparándoles mientras dormían en octubre del año pasado. Tras el crimen, fue encontrada en una zona de un dique con su arma reglamentaria.

Ayer miércoles, en el marco del juicio oral y público que comenzó el pasado 13 de octubre, fue condenada a prisión perpetua, tras ser hallada culpable del homicidio doblemente agravado por el vínculo y por alevosía de sus dos hijos: Sofía Mía Ojeda Silva (7 años) y Bautista Silva Funes (2 años).

La investigación de la fiscalía permitió establecer que el crimen fue ejecutado con premeditación y en condiciones que impidieron cualquier defensa por parte de las víctimas.

Pelea fatal: un hombre mató al novio de su hija de una puñalada en el pecho

El fallo fue dictado por los jueces Adriana Lucero Alfonso, Ariel Parrillis y Eugenia Zabala Chacur tras la audiencia de cesura de juicio, que siguió a los alegatos finales de las partes.

UN CRIMEN PLANIFICADO

La fiscal, Virginia Palacios, planteó durante los alegatos que la acusada planificó el crimen y eligió actuar en la madrugada para evitar la intervención de terceros, aprovechando el estado de indefensión de los niños.

La querella, a cargo del abogado Esteban Bustos, coincidió con la fiscalía, y sumó el argumento de la existencia de alevosía y la plena conciencia de la imputada, por lo que también requirió la máxima pena prevista, según publica Infobae.

Asesinaron a un joven modelo argentino en México: “Nos dejó demasiado pronto...”

Mientras tanto, la defensa de la mujer, a cargo de la abogada Agustina Tobares, pidió al Tribunal que considerara la historia vital de la acusada desde una perspectiva de género, teniendo en cuenta su contexto personal, familiar y económico.

La defensa hizo referencia a episodios de violencia en relaciones previas y a una situación de endeudamiento que, según su planteo, “habrían afectado su estabilidad emocional”.

UN CRIMEN MACABRO

El crimen de los pequeños Sofía y Bautista tuvo lugar el 1.º de octubre de 2024 en una casa en el barrio Los Fresnos. Allí, en horas de la madrugada, la mujer policía aprovechó para cometer el crimen mientras sus hijos dormían en una cama matrimonial.

Según se pudo establecer, Marina Silva abrió una garrafa para adormecer a los niños, probó su arma disparando al colchón y, con un método sistemático, cubrió los rostros de sus hijos con almohadas antes de dispararles a quemarropa.

Giro inesperado: hay una cámara que podría contener el seguimiento completo de la camioneta

Las autopsias revelaron que cada niño recibió dos disparos: uno en el pecho, a la altura del corazón, y otro en la cabeza, a escasos centímetros de la oreja, lo que provocó la muerte inmediata.

"UNA CARGA"

Tras los crímenes de sus hijos, la acusada pegó dos carteles de advertencia: en la puerta principal escribió “Llamá a la Policía, no entres” y en la trasera, “No entres”, ambos firmados de su puño y letra.

Y en este marco, dejó una carta de despedida en la que mencionaba sus deudas, pidió perdón a su familia y expresó que no quería que sus hijos “fueran una carga”.

Encontraron una fogata abandonada y focalizan los rastrillajes de la pareja de Comodoro alrededor de esa pista

La homicida no estaba bajo ningún tratamiento psicológico ni cursaba carpeta médica; debía reincorporarse a su trabajo ese día tras finalizar su franco de servicio.

Las cámaras de seguridad pudieron determinar que salió de la casa sola. Fue encontrada cerca de las 10 en la vera del dique Cruz de Piedra. Los agentes la contuvieron y la trasladaron en horas del mediodía a una sede policial: llevaba consigo su arma reglamentaria y confesó lo sucedido.

“No quiero ni hablar con ella. ¿Qué vas a hablar con una persona así? Ya le dije al jefe de Policía que no quiero verla. No quiero saber de ella ni quiero que me la pongan en frente de mí. Si tenés algún problema, arreglátela vos. ¿Pero qué culpa tienen estos angelitos que no molestaban a nadie?”, lamentó el padre de Silva, tras conocer el crimen de sus nietos, y tras reconocer que su hija “tenía un problema económico muy grande”.