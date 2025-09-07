Un trágico accidente ocurrió este sábado en la Ruta 237, a la altura del kilómetro 1.440, en la zona conocida como la Bajada de los Álamos, cerca de Piedra del Águila. Una camioneta Volkswagen Amarok, que se dirigía desde Neuquén hacia Bariloche con cinco personas a bordo, perdió el control en una curva cerrada, invadió la banquina y terminó cayendo a un barranco de aproximadamente 30 metros.

El saldo fue fatal: una mujer de 76 años perdió la vida de manera instantánea. Otros dos ocupantes resultaron gravemente heridos y fueron trasladados de urgencia al hospital local, donde se encuentran en estado "estable", según informaron fuentes médicas.

Bomberos y equipos de emergencia

Bomberos voluntarios de Piedra del Águila, personal policial y sanitarios llegaron rápidamente al lugar del siniestro para rescatar a los sobrevivientes y remover el cuerpo de la víctima fatal, quien quedó atrapada dentro del vehículo.

Tormenta de Santa Rosa: un micro quedó varado en Buenos Aires y rescataron a 40 pasajeros en lancha

Desde el cuartel de bomberos informaron que, debido a la velocidad y a la peligrosidad de la curva, la camioneta terminó fuera de la ruta, cayendo al barranco. A pesar de la magnitud del impacto, se destacó que todos los ocupantes llevaban el cinturón de seguridad.

Corte parcial y precaución

El tránsito en la zona estuvo parcialmente interrumpido durante varias horas por los trabajos de rescate y las pericias solicitadas por la Justicia. Desde Vialidad Nacional pidieron a los conductores extremar las precauciones al transitar por esa ruta, que suele ser escenario de accidentes debido a sus curvas pronunciadas.

El vehículo transportaba a tres mujeres y dos hombres que viajaban a Bariloche para pasar el fin de semana. La investigación continuará para determinar las causas exactas del accidente, aunque los primeros indicios sugieren que el exceso de velocidad fue un factor determinante en el despiste.