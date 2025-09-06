Una mujer de 56 años perdió la vida durante la madrugada del sábado luego de ser atropellada por una camioneta mientras hacía dedo en la Ruta 237. El accidente ocurrió en el kilómetro 1628, a unos 10 kilómetros del cruce con la Ruta Nacional 40.

Marcos Oviedo, jefe de la Comisaría 28 de Villa La Angostura, explicó que alrededor de las 23 horas, personal del Destacamento Nahuel Huapi, que realizaba un control vehicular, fue alertado por un transeúnte sobre una mujer que hacía dedo sobre la ruta.

Tras el aviso, un patrullero se dirigió al lugar, situado aproximadamente a 40 kilómetros de distancia. “Al llegar, encontraron una camioneta Toyota Hilux estacionada en la banquina con el frente dañado debido a un impacto”, detalló Oviedo.

El conductor de la camioneta, visiblemente afectado, explicó que mientras conducía, vio unas luces delanteras que parecían hacerle una señal. Al levantar la vista, sintió el impacto. La mujer, que había sido atropellada, estaba consciente, pero tendida en la banquina.

Los oficiales solicitaron asistencia médica y comenzaron a interrogar a la víctima. Ella les indicó que tenía 56 años y era oriunda de Bariloche. Además, los agentes mencionaron que la solían ver caminando y haciendo dedo entre Llanquín y Bariloche. En esta ocasión, la mujer regresaba a su ciudad natal. Fue trasladada de urgencia a Bariloche, pero lamentablemente falleció durante el trayecto.

Dado que el accidente ocurrió durante la noche, se realizaron pericias en el lugar del siniestro por la mañana. Se llevó a cabo una inspección ocular y se tomaron fotografías de la escena. “Estamos buscando pistas que nos permitan esclarecer la mecánica del accidente. Es una recta sin iluminación, y hay una zona arbolada”, explicó Oviedo.

Desde el hospital de Bariloche confirmaron que la mujer murió mientras era trasladada hacia la guardia. Además, informaron que se llevará a cabo una autopsia, ya que el caso fue caratulado como “muerte dudosa”.

Con información de Diario Río Negro