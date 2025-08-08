Un brutal y conmocionante filicidio sacude a la ciudad cordobesa de Río Cuarto, dejando a la comunidad educativa y al barrio en estado de shock en estas últimas horas.

Aaron Benjamín Alaniz, un adolescente de 14 años, fue hallado sin vida en una vivienda del barrio Obrero, víctima de un feroz ataque que se cobró su vida con 12 puñaladas profundas en la nariz, mentón y cuello.

La autopsia confirmó que la causa de la muerte fue un profundo corte en el cuello, sin indicios de que el joven haya intentado defenderse, lo que lleva a los investigadores a descartar cualquier enfrentamiento previo entre víctima y agresora.

El hallazgo de la tragedia ocurrió en una casa ubicada en calle Aníbal Ponce al 1100. Fue el propio padre de Aaron quien descubrió la escena dantesca: la pareja, María Eugenia Juárez, de 47 años, estaba sentada en silencio junto al cuerpo del menor, con la mirada perdida y al lado de un cuchillo tipo cocina, presuntamente el arma homicida, sobre un charco de sangre que impregnaba el lugar, detalló El Doce Tv.

De acuerdo con fuentes judiciales, el adolescente convivía con su madre para cuidarla debido a sus problemas de salud mental y prevenir cualquier daño que ella misma pudiera causarse. Los investigadores indicaron que pudo haber existido una falla en el tratamiento médico o que a Juárez le faltó la medicación necesaria, lo que presumen pudo haber sido el detonante para este trágico episodio.

La mujer, que padece esquizofrenia, fue detenida inmediatamente por orden del fiscal Pablo Jávega, titular de la Fiscalía de Fuero Múltiple N°1, e imputada por homicidio calificado por el vínculo.

En el domicilio, la Policía Judicial secuestró el arma blanca, teléfonos celulares, sábanas con sangre y otros elementos que serán peritados para esclarecer completamente los hechos. Según testimonios vecinales, Juárez había ingerido medicación psiquiátrica horas antes y, al "despertar", afirmó haber encontrado a su hijo ya sin vida, sin poder recordar lo ocurrido.

Actualmente, ella se encuentra internada en el Hospital San Antonio de Padua con custodia policial, y la fiscalía aguarda los resultados de estudios psiquiátricos para determinar si es imputable de acuerdo con su estado mental.

Aaron, alumno de segundo año del IPEM 330 “Edgardo Roberto Prámparo”, fue encontrado al lado de su cama, en un acto que ha dejado una profunda herida en la comunidad educativa y en el barrio que lo vio crecer. El caso continúa generando una investigación exhaustiva y un amplio debate sobre la salud mental, el sistema de tratamiento y la protección de las víctimas en situaciones de riesgo familiar.