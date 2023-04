El 15 de abril una mujer fue detenida en Sarmiento luego de escupir y golpear a una empleada policial. En la intersección de avenida Estrada y la calle Roca, la policía observó a un joven con lesiones y presuntas manchas de sangre en la ropa y la cara.

Los uniformados consultaron al joven por sus lesiones, y según consta en el parte policial, una «iracunda e irascible mujer arremetió salivando y golpeando a una empleada policial, la cual terminó con lesiones»

La mujer de 34 años fue detenida y trasladada a la Comisaría local, y la empleada policial hizo la denuncia correspondiente.

En tanto, este 20 de abril la mujer acusada realizó un descargo a través de una red social, donde comunicó que “fue víctima de violencia policial” a causa de que la agente presuntamente tendría un problema personal con ella.

“Recién puedo hacer mi descargo de lo que realmente pasó. No se encontraban haciendo controles de persona, íbamos tranquilos a tomar un café a la estación de servicio por que horas antes habíamos estado en el hospital por que mi compañero sangraba mucho la nariz por que se había golpeado. En lo que para la policía y jamás nos preguntaron si necesitabamos ayuda o algo”, dijo la mujer.

“El masculino le pide el DNI a mi compañero mientras que la agente me agrede verbalmente, a lo que le digo que tiene un problema personal conmigo por que fui novia de su ex (pareja) y siempre que anda uniformada se la agarra de una o otra manera”.

“Cuando le digo que el procedimiento está mal yo me voy, y me toma del brazo para arrestarme. Definitivamente yo sí la empujo y le recalco que me está llevando por un problema personal y me resisto. Ella me toma del cabello y su compañero la ayuda a entrar en la camioneta”.

“En el rodado ella me dice ahora vas a ver lo que te va pasar. Cuándo me ingresa a la comisaria la agente me golpea varias veces con golpes de puño estando yo esposada... tengo una denuncia hecha por abuso de autoridad..”

“Vergüenza lo que hacen y vergüenza me da saber que esa es la policía que tenemos en Sarmiento, vergüenza las informaciones falsas que dan. Ojalá puedan conseguir cámaras de seguridad para que sea mejor el proceso de la investigación”.