Un salvaje ataque sufrió una mujer frente a su hija de 9 años cuando fue agredida por una vecina la mañana del pasado miércoles. Un hombre tuvo que intervenir para separarlas. Todo quedó registrado en una cámara de seguridad.

El incidente ocurrió en en el barrio Las Acacias de la localidad de Fernández Oro, en la provincia de Río Negro, a plena luz del día, cuando la víctima se encontraba en su auto, acompañada de su hija de 9 años, a punto de iniciar un viaje para llevar a su hija a la escuela.

Al momento de sacar el auto, la agresora —una vecina— apareció corriendo, golpeó el vidrio del vehículo y, sin dudarlo, abrió la puerta del conductor. Con la niña todavía sentada en el asiento del acompañante, la atacante comenzó a golpear a la madre.

La víctima, sorprendida y desesperada por la situación, bajó del vehículo para defenderse, mientras su hija se quedó dentro del auto viendo la violenta escena, según publicó TN.

Una cámara de seguridad grabó el vil ataque donde ambas mujeres forcejearon, se dieron golpes de puño y tirones de pelo.

Luego un hombre intervino y logró separarlas, acompañando a la madre de regreso a su auto. Lejos de calmarse, la atacante se alejó y regresó poco después con su perro, continuando con los insultos y las amenazas.

UNA PROHIBICIÓN DE ACERCAMIENTO

La víctima ya había denunciado a su vecina ante la Justicia, y como resultado se había dictado una medida cautelar que le prohibía a la agresora acercarse a la mujer. Sin embargo, el incumplimiento sería más que evidente.

La orden de restricción prohibía expresamente a la agresora acercarse a la víctima y a su domicilio. Tampoco podía agraviarla, realizar actos de hostigamiento o provocar daños a la propiedad. Sin embargo, la atacante ignoró por completo la disposición judicial.

Los vecinos del barrio Las Acacias han manifestado su preocupación a través de una carta dirigida al Juzgado de Paz. Allí plantearon que la víctima, quien es madre soltera, es víctima constantemente de acoso y amenazas por parte de la agresora y su pareja desde el año pasado.

Aunque se afirma, oficialmente no trascendieron las motivaciones que habría detrás de esta mujer y su pareja para acosar a su vecina.