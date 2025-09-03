Una mujer fue detenida por usar a su hija de 6 años para entrar a robar a una casa

Una pequeña niña de tan solo 6 años se vio involucrada en un robo millonario que llevaron adelante su madre y su pareja el domingo en una casa en la localidad de Posadas, en la provincia de Misiones. La pareja fue detenida. En tanto, la menor fue puesta a resguardo junto a sus cinco hermanos, todos menores de edad.

El hecho tuvo lugar el domingo 3 de agosto cuando el conocido delincuente, “Chingadera”, ingresó a robar a una casa en el barrio Itaembé Miní. Según denunció la víctima, un hombre de 36 años, el ladrón —acompañado de su pareja— entró a su casa y se llevó una importante suma de dinero, calzados de alta gama, ropa, una consola de videojuegos, entre otros objetos de valor.

Lo peor del acto delictivo fue que se vio involucrada la nena. Si bien no trascendió de qué manera fue utilizada para cometer el robo, las autoridades descubrieron que fue partícipe del hecho, según publica TN.

Ayer martes, cerca de las 15 horas, efectivos de la División Investigaciones de la Unidad Regional I llevaron a cabo la detención de la mujer en la intersección de las calles 155 y 152 por el robo y la utilización de su hija para cometer el mismo.

Cuando la encontraron, la mujer de 40 años estaba acompañada por sus seis hijos, todos menores. La mamá fue trasladada a sede policial y quedó a disposición de la justicia.

En el caso intervino la Defensoría de Menores y los niños quedaron bajo el cuidado de un familiar directo de forma temporal, hasta que las autoridades resuelvan su situación.

Hace unos meses, una situación similar tuvo lugar en la ciudad de Comodoro, cuando una mujer fue demorada junto a su hija de 11 años.

El hecho ocurrió el viernes 22 de febrero en horas de la tarde-noche en el supermercado La Anónima, ubicado en San Martín N.º 100, y fue denunciado por la encargada del establecimiento.

Según un testigo, la mujer fue captada por las cámaras de seguridad mientras colocaba productos en poder de una nena de 11 años.

La mujer intentó salir del local pasando por la línea de cajas, mientras que la menor evadió el control.

Ambas fueron interceptadas por empleados de seguridad y personal policial, momento en el que la niña entregó los elementos sustraídos.

Los productos robados incluyen dos sachets de mozzarella, tabletas de chicle y chocolates, con un valor total estimado en $64.340.

Tras la intervención, la mujer fue detenida mientras que la menor fue trasladada a la comisaría para su posterior restitución a sus familiares.