Un hecho "histórico" consideró una jueza en Bielefeld,Alemania, luego de que condenara a una mujer por hacerle perforaciones a los preservativos de su pareja.

La sentencia condicional a seis meses de cárcel recayó sobre una mujer de 39 años, que conoció en 2021 a un hombre de 42 a través de una aplicación. Ambos comenzaron una relación consensuada que implicaba solo mantener relaciones sexuales.

Meses después, según declaró en la audiencia, la mujer empezó tuvo el deseo de establecer una relación de pareja más formal. Y por razones que no pudo establecer, decidió dañar los preservativos que utilizaban haciéndole perforaciones, con la intención de quedar embarazada.

Sin embargo, antes de lograr ese cometido, la mujer le escribió un mensaje de texto al hombre para decirle que podría estar esperando un bebé. Su pareja sexual expresó desconcierto y al final la mujer le confesó haber dañado los preservativos.

A partir de aquella confesión, el hombre decidió denunciarla y una jueza la declaró culpable de agresión sexual, por lo que le impuso una sentencia condicional de seis meses.

La magistrada admitió que no supo inmediatamente qué cargo se le adjudicaría a la mujer ya que no había un precedente claro para enmarcar el delito. Si bien se entendía que sí había sucedido un crimen, no estaban seguros de como llamarlo.​

Tras analizar bien el caso, y luego de considerar el delito de violación, la jueza decidió que el cargo de agresión sexual era el apropiado. "Hoy hemos escrito historia legal aquí. El "stealthing" suele producirse cuando un hombre se quita el preservativo en secreto durante el acto sexual, sin que lo sepa su pareja: Esta disposición también se aplica en el caso inverso. Los preservativos fueron dejados inutilizables sin el conocimiento o consentimiento del hombre", explicó Salewski en su decisión.