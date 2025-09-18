Una mujer fue atropellada por una camioneta en el centro de Comodoro y tuvo que ser trasladada al hospital, con lesiones provocadas por el impacto. El accidente ocurrió en la esquina de avenida Rivadavia y Bartolomé Mitre, cerca de las 13.50, y requirió la intervención inmediata de personal policial, agentes de tránsito y una ambulancia.

De acuerdo al parte oficial, la víctima fue identificada como G. E. D., quien permanecía tendida sobre el asfalto en posición de cúbito dorsal tras ser embestida por una camioneta Ford EcoSport. El vehículo era conducido por una mujer que fue sometida a un test de alcoholemia que arrojó resultado negativo, con 0,00 gramos de alcohol por litro de sangre.

La mujer atropellada estaba consciente al momento de ser asistida, aunque refirió dolores en distintas partes de su cuerpo. Personal médico decidió su traslado en ambulancia hacia el Hospital Regional para una mejor evaluación de su estado de salud.

En el lugar también trabajó personal de Criminalística, que realizó las pericias correspondientes, mientras que desde Tránsito Municipal se procedió al secuestro preventivo del vehículo hasta determinar el carácter de las lesiones sufridas por la víctima.

La Fiscalía de turno fue notificada de lo ocurrido y se encuentra a cargo del seguimiento de la investigación, con intervención de un médico para constatar el estado de la persona lesionada.

Un trágico accidente se registró este pasado miércoles 17 de septiembre de 2025, alrededor de las 17:45 horas, en la Ruta Nacional N.º 3, a la altura del acceso sur a Caleta Olivia, en el sector conocido como Basural. Un hombre que conducía su camioneta en dirección a Fitz Roy perdió el control del vehículo y despistó hacia un zanjón.

Rápidamente, personal de la Comisaría Tercera y profesionales de salud llegaron al lugar para asistirlo. En el lugar, intentaron realizar maniobras de reanimación cardiopulmonar (RCP), pero no lograron revertir el estado del conductor, quien fue declarado fallecido en el sitio.

Posteriormente, la policía logró identificarlo por la documentación hallada en la camioneta, confirmando que se trataba de un vecino de Caleta Olivia.

La autoridad judicial intervino para ordenar las pericias correspondientes y preservar los elementos relacionados con el hecho. Posteriormente, se autorizó la entrega del cuerpo a sus familiares, quienes recibieron la noticia con profundo dolor.

Horas antes, se había informado sobre el accidente sin conocerse aún la causa médica que provocó la pérdida de control del vehículo. Finalmente, se determinó que la causa del despiste y posterior muerte fue una descompensación cardíaca que sufrió el conductor mientras manejaba.