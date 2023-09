Una mujer fue atacada por tres perros: tiene graves heridas en las piernas, pecho y brazos

Una mujer de Caleta Olivia sufrió un feroz ataque de tres perros, a pocos metros de su casa. Según la denuncia que presentó, los animales le provocaron heridas profundas en sus piernas, lastimando también su pecho y sus brazos.

La víctima reclama que los dueños de los animales no se hacen cargo y realizó la denuncia en la Comisaría Quinta, mientras hizo un descargo a través de las redes sociales donde relató còmo sucedió el ataque y pide la colaboración de la comunidad para que los dueños de los perros se hagan cargo.

“Quiero hacer público lo que me paso el día lunes 11 cerca de las 11 de la mañana , llegando a mi domicilio en barrio Petroleros, me atacaron 3 perros en el descampado que esta del lado del Colegio, me lastimaron ambas piernas dejándome cortes profundos, 11 puntos en las dos piernas, me lastimaron el pecho con fuertes lesiones, tengo fiebre cada tanto. En mi brazo lo mismo fue muy feo momento, me faltarían 10 pasos para llegar a mi casa cuando veo que venían los tres”, comenzó explicando la mujer en sus redes sociales.

"Uno me empezó a morder mi mano y me agarro el otro perro me tiraron al piso gritaba y nadie me escuchaba, no andaba nadie".

Destacó que "en un momento pensé en dejar que sigan atacándome porque no tenia fuerzas pero mi hijito me esperaba en casa, él es un nene con condiciones y el solo me tiene a mi, esa fue mi fuerza los que nos conocen saben que yo ando con el para todos lados pero justo esa mañana no fue así gracias a dios. Cuando llegue como pude mi nene empezó en shock de llanto al verme así".

La mujer también contó que no podía librarse de los animales, hasta que pudo agarrar una botella de vidrio y se la tiró a los perros. Los animales se alejaron unos metros y pudo levantarse del piso para escapar.

Por último, la denunciante destacó que los perros estuvieron sueltos toda esa tarde y por la noche los encerraron en una vivienda cercana, por ende tienen dueños.

El padre de la mujer se acercó a la casa donde estaban los canes para hablar con sus propietarios, pero nadie le abrió la puerta.

Posteriormente radicó la denuncia y pidió las cámaras de video de una vivienda cercana donde se registró el momento del ataque.

Asimismo, la mujer solicita ayuda a la comunidad caletense para obtener información de los dueños de los canes por lo que publicó una foto de la vivienda y adjunta su numero telefónico para quien pueda aportar datos 2975605621