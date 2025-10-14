Los ataques con armas blancas suelen producir lesiones graves y ser letales si no se brinda atención médica inmediata.

En muchos casos, las circunstancias que rodean estos ataques dificultan la intervención rápida de las fuerzas de seguridad y del sistema sanitario. La falta de testigos, la negativa de las víctimas a brindar información o denunciar a sus agresores y la ausencia de un contexto claro agravan la situación y complican la investigación, dejando impunes a los responsables.

El pasado lunes 13 de octubre por la noche, ocurrió un grave hecho en la ciudad de Caleta Olivia, Santa Cruz. Una mujer de 40 años, fue apuñalada y tras el ataque pudo acercarse hasta una casa de la zona para pedir ayuda.

Tras el hecho, intervino una ambulancia y personal policial. En tanto, la mujer agredida, identificada como “La Tana” estaba borracha y fue trasladada al hospital local para recibir la atención correspondiente. Allí se constató que presentaba lesiones leves.

En tanto se negó a dar datos del ataque a la policía y a mencionar a su agresor/a. No obstante, los efectivos continúan trabajando para esclarecer las circunstancias del hecho y dar con el paradero del agresor.

Un juez de Santa Cruz decidió procesar y dictar prisión preventiva para el hombre acusado de abusar de una joven de 21 años en Comandante Luis Piedra Buena, en un caso que generó conmoción en la comunidad no solo por la gravedad del hecho, sino también por las demoras e irregularidades en la respuesta institucional tras la denuncia.

El episodio ocurrió el pasado sábado 6 de septiembre, entre las 6:00 y las 6:30 de la mañana, cuando la joven había salido a bailar con dos amigos. Según la denuncia, al salir del local nocturno fueron invitados por un hombre a su vivienda.

Una vez allí, el acusado encerró a los acompañantes de la joven en una habitación y se llevó a la víctima con la excusa de ir a comprar bebidas. Para evitar que alertaran a alguien, se hizo pasar por policía y les quitó los celulares. Aunque los amigos lograron escapar, la joven permaneció incomunicada por varias horas.

El caso comenzó a reconstruirse más tarde, cuando la joven fue encontrada en el hospital y su familia pudo tomar conocimiento de lo sucedido. La reacción de las autoridades generó indignación. Según los denunciantes, la Policía no detuvo al acusado de inmediato, a pesar de que fue identificado. Además, señalaron que la Comisaría de la Mujer se negó a tomarle declaración a la víctima cuando ya estaba en condiciones de hablar.

Cabe recordar que el acusado fue detenido recién el 26 de septiembre, tres semanas después del hecho, cuando se presentó voluntariamente a declarar.

En tanto, el pasado lunes 13 de octubre, el juez Renato Manucci resolvió procesarlo por los delitos de abuso con acceso y privación ilegítima de la libertad.

Por su parte, la abogada de la víctima, Jessica Delgado, aseguró que ya hay elementos probatorios sólidos que respaldan el relato de la joven. Aún restan algunas pericias, como el análisis de ADN, pero se mostró confiada en que el acusado permanecerá detenido hasta que se realice el juicio oral.

La defensa, por su parte, anticipó que apelará la decisión judicial. Mientras tanto, será otro magistrado quien revise la resolución. Si el fallo es confirmado, el caso avanzará hacia el juicio, donde se definirá la responsabilidad penal del acusado.

Con información de La Opinión Austral, redactada y editada por un periodista de ADNSUR