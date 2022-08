Una mujer fingió comprar y utilizó a sus hijos para robar ropa

Virginia, propietaria de una tienda de ropa en la ciudad Caleta Olivia, denunció que una mujer acompañada de sus cuatro hijos menores le robó prendas por un valor superior a los 70 mil pesos. Pero no sería la primera vez que esta mujer actúa utilizando a sus hijos.

El lunes por la tarde, una mujer "entró de golpe con cuatro menores que comenzaron a alborotar el local" y pese a que se le informó, que no se contaba con talles chicos , de igual manera comenzó a revisar los percheros, recordó la comerciante.

Eligió dos prendas que quiso pagar a través de transferencia bancaria, sin embargo, no se acreditó. “Le dijimos que hasta que no se acredite la transferencia no se podía llevar las cosas, así que estuvo 40 minutos acá", recordó en diálogo con La Opinión Austral.

Conmoción en Santa Cruz: una mujer de 36 años discutió con sus vecinos y la mataron de una puñalada

Y mientras los nenes entraban y salían, la empleada se dio cuenta de que los nenes se habían robado un chaleco y para eso ya habían sacado dos más. "Después hicimos la revisión de mercadería y nos dimos cuenta de que faltaban más cosas”, dijo

Todo quedó registrado en las cámaras de seguridad. “La señora entra con los niños, te entretiene con el tema de la transferencia, que si se acredita o no se acredita, y los chicos van sacando la mercadería del local”.

Cuando la mujer se retiró, la propietaria del local avisó al resto de los comerciantes de la cuadra en un grupo de WhatsApp donde surgieron otros casos similares, por lo que se radicó una denuncia ante la policía entre dos comerciantes víctimas de esta mujer.