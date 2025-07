El barrio Mama Antula, en la ciudad de La Banda, provincia de Santiago del Estero, fue escenario de un violento incidente que conmocionó a los vecinos el pasado domingo.

Una mujer, presa de un ataque de furia, destrozó el automóvil de su pareja, un Ford Escort, que se encontraba estacionado en la vereda de la casa de la ex pareja del hombre. El hecho generó la intervención inmediata de la Policía y dejó en evidencia una situación de tensión y conflicto que aún no ha sido resuelta.

FURIA, DESTRUCCIÓN Y ESCÁNDALO EN PLENA CALLE

Según informaron las autoridades del Departamento de Seguridad Ciudadana N°5, el llamado al 911 alertó a los efectivos sobre un disturbio en la vía pública. Al llegar al domicilio señalado, ubicado en el barrio Mama Antula, los oficiales se encontraron con una escena de caos: el vehículo Ford Escort había sido estrellado contra el frente de la casa, presentando daños visibles y evidentes.

La joven propietaria de la vivienda relató a los uniformados que se encontraba descansando cuando fue despertada por ruidos fuertes y gritos provenientes de la vereda. Al asomarse por la ventana, observó cómo una mujer, visiblemente alterada, se subía al auto estacionado frente a su casa, lo ponía en marcha y lo embestía contra la pared del inmueble.

La agresora no se detuvo allí: también rompió las dos cubiertas derechas y golpeó el parabrisas, causando daños considerables al vehículo.

La víctima explicó que la mujer agresora, actual pareja de su ex, llegó a la vereda gritando y creyendo que el hombre estaba dentro de la casa, ya que el auto estaba estacionado allí. Sin embargo, el sujeto no se encontraba en el domicilio. La joven manifestó que, por miedo a ser agredida, no salió a enfrentar a la atacante, quien la insultaba a los gritos mientras cometía los daños.

Por su parte, la sospechosa, en su declaración ante las autoridades, negó que el hombre estuviera en la casa y manifestó no entender por qué su expareja había dejado el vehículo estacionado frente a la vivienda de la ex. Además, reconoció que antes de la llegada de la policía había hablado por teléfono con el hombre, a quien le contó lo sucedido.

Según relató, él le respondió que estaba reunido con amigos en ese momento, pero que se acercaría para retirar el auto y realizar la denuncia correspondiente contra ella.

Hasta el momento, las autoridades no han logrado localizar a la mujer agresora, quien se retiró del lugar antes de la llegada de los efectivos policiales. La investigación continúa abierta, y se espera que en los próximos días se realicen las diligencias necesarias para esclarecer los hechos y determinar las responsabilidades legales correspondientes.

Este caso pone en evidencia cómo los conflictos personales y las relaciones sentimentales pueden desencadenar episodios de violencia que afectan no solo a las partes involucradas, sino también a los vecinos de la zona.

Con información de 0223, editada y redactada por un periodista de ADNSUR