Durante el fin de semana, Río Gallegos se vio nuevamente sacudido por un grave episodio de violencia de género. Una mujer logró huir junto a sus hijos menores de edad tras denunciar haber sido golpeada, abusada sexualmente y mantenida privada de su libertad por su pareja durante varios días en un domicilio de la zona periférica de la ciudad.

La denuncia tomó estado público cerca de las 13 horas del domingo, cuando personal de la Comisaría Séptima acudió a un llamado en un domicilio donde se encontraba la víctima.

Según su relato, el hombre la había acusado falsamente de infidelidad y desde ese momento la sometió a reiteradas agresiones físicas y sexuales, además de mantenerla cautiva contra su voluntad.

La mujer consiguió escapar gracias a un descuido del agresor y se refugió en la casa de una familiar, desde donde pudo contactar a la policía. Mientras sus testimonios eran tomados, el agresor apareció en la zona en su vehículo con aparentes intenciones de localizarla, acción que motivó su inmediata detención por parte de las fuerzas de seguridad. Fue trasladado a la comisaría a la espera de la intervención judicial, detalló La Opinión Austral.

LA INTERVENCIÓN POLICIAL, JUDICIAL Y EL APOYO A LA VÍCTIMA

El caso fue puesto bajo la órbita del Juzgado de Instrucción N°3, a cargo de Gerardo Giménez, que intervino de manera urgente para garantizar medidas de protección a la mujer y avanzar con la investigación. La Comisaría de la Mujer y la Familia brindó atención especializada, asegurando la protección y el acompañamiento integral de la víctima y sus hijos.

Las autoridades policiales destacaron que la rápida intervención evitó que la situación escalara a consecuencias más graves, y recordaron que estos hechos reflejan una problemática estructural en la sociedad: el encierro forzoso, los abusos físicos y sexuales constituyen delitos gravísimos que merecen un tratamiento judicial severo si se comprueban.

¿QUÉ ES LA VIOLENCIA DE GÉNERO?

Es cualquier acto que cause daño físico, psicológico, sexual o económico a una persona por su género. Aunque puede afectar a cualquiera, las mujeres y personas LGBTQ+ son las más vulnerables debido a estructuras sociales machistas y discriminatorias.

Tipos de violencia de género

⚠️ Violencia física: Golpes, empujones, quemaduras o cualquier agresión que cause daño corporal. Incluye intentos de asesinato y feminicidios.

⚠️ Violencia psicológica: Humillaciones, amenazas, control, aislamiento de familiares y amigos. Gaslighting (hacer dudar a la víctima de su percepción de la realidad).

⚠️ Violencia sexual: Abuso, violación, acoso, tocamientos no consentidos. Presión para realizar actos sexuales no deseados.

⚠️ Violencia económica: Control del dinero, impedimento para trabajar, retención de documentos. Obligar a depender económicamente del agresor.

⚠️ Violencia simbólica: Mensajes sexistas, estereotipos de género, normalización de la violencia en medios y cultura.

⚠️ Violencia digital: Acoso en redes sociales, difusión de imágenes íntimas sin consentimiento (revenge porn). Control de mensajes y redes de la víctima.