Un insólito hecho tuvo lugar este sábado a la madrugada en la ciudad de Puerto Madryn, cuando una mujer fue detenida en una estación de servicio YPF tras protagonizar una serie de hechos que comenzaron con una denuncia por mal estacionamiento y terminaron con el hallazgo de un cuchillo escondido entre sus prendas.

Según pudo saber ADNSUR, eran cerca de las 02:46 de la madrugada cuando la guardia de la Comisaría Seccional Primera recibió una alerta convocando a personal a una estación de servicio, ubicada en la intersección de avenida Gales y Juan B. Justo, por un auto mal estacionado.

Al llegar los efectivos al lugar, se encontraron efectivamente con el vehículo Volkswagen rojo mal estacionado en la zona.

Giro inesperado: hay una cámara que podría contener el seguimiento completo de la camioneta

Los empleados de la estación informaron a los agentes que la mujer había ingresado al minimercado, donde sustrajo chocolates del exhibidor y luego se dirigió al sector de cocina, generando preocupación entre los trabajadores.

Ante esta situación, los uniformados procedieron a retirar a la mujer del interior del local y a identificarla. Se trata de L.A.A., de 32 años, quien al ser requisada tenía oculto entre sus ropas un cuchillo tipo artesanal.

El arma blanca fue secuestrada en el lugar, al igual que el vehículo en el que se movilizaba. Posteriormente, personal de Tránsito municipal le realizó el test de alcoholemia, que arrojó resultado negativo (0,0 g/l), descartando así la ingesta de alcohol.

Pareja desaparecida en Comodoro: ampliaron el operativo a 40 km y agregaron más personal y tecnología

Tras el procedimiento, la mujer fue trasladada a la dependencia policial donde quedó aprehendida y alojada a la espera de la audiencia de control de detención.

Las autoridades continúan con las diligencias judiciales correspondientes, mientras se investiga el motivo de su accionar dentro de la estación de servicio.