Una mujer denunció que trabajadores de un supermercado chino golpearon y amenazaron a su hijo de 10 años

Un grave episodio de violencia se produjo este viernes en un supermercado de Comodoro Rivadavia, donde una mujer denunció que un grupo de trabajadores chinos golpeó, amenazó y agredió a su hijo de 10 años.

“Mi hijo estaba con un amiguito, en el supermercado, al lado de la casa de su tía. Ellos entraron a mirar en este local nuevo, que tiene muchas cosas atractivas para niños. Él le estaba mostrando un peluche a su amigo cuando se acercó un empleado y lo empezó a samarrear del brazo”, dijo la madre del nene, en diálogo con ADNSUR.

“Ese hombre lo corrió y lo empezó a llevar hacia la salida. Luego llegó una mujer que agarró de los pelos a mi hijo y le pegó entre cinco y seis cachetadas”.

La mamá del menor realizó la denuncia correspondiente en la Comisaría de la Mujer. La policía comenzó una investigación tras el suceso, ocurrido en el local comercial ubicado en la intersección de Roca y Kennedy.

“Imaginate, mi nene no entendía nada. Los llevan a la entrada a los nenes y hacen como un círculo con todos los empleados. Los testigos que filmaron la escena empezaron a gritarle a mi nene diciéndole que no se vaya, y le decían que llamen a la policía porque ella le acababa de pegar”, explicó la mamá del chico.

En el supermercado se encontraba una conocida de la familia, que contuvo al nene y le dijo que no se vaya, indicándole que llamaran a su mamá y a la policía.

“La policía nos dijo rápidamente que nos acerquemos a hacer la denuncia correspondiente. Mi hijo estaba en shock, no le salían las palabras y tenía la cara marcada con los dedos y roja. El otro nene está muy mal también, tiene miedo, dice que se quiere morir; ellos tienen 10 años”, expresó.

“En el video que tengo, uno de los hombres saca una katana y con eso le hacía frente. Yo tengo entendido que eso está prohibido usar”, agregó.

La policía informó a la denunciante que solicitará las cámaras de seguridad del establecimiento para comenzar con la investigación correspondiente.

“Ellos tendrían, como adultos responsables, que, si ven a un chico y piensan que está robando, llamar a la policía. Mi nene es un nene de bien; hasta me llamó la directora de la escuela para preguntarme cómo estaba”.

Según pudo conocer ADNSUR, hasta el momento no hay información acerca de alguna posible clausura del local comercial.