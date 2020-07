COMODORO RIVADAVIA (ADNSUR) – Una mujer denunció que el lunes por la noche, fue víctima de un intento de secuestro en la zona céntrica de Comodoro Rivadavia. Mirta, su mamá, denunció lo sucedido y relató el difícil momento que le tocó pasar a su hija Carolina.

El lunes alrededor de las 22.15 de la noche, a la altura del banco Macro sobre calle San Martín, por la vereda de enfrente- en cercanías a un centro médico- la mujer salía de trabajar, y la interceptó un auto que ella describió similar a un Clio gris oscuro con vidrios polarizados. En su interior estaba el conductor, un hombre joven de unos 30-40 años, “tenía tez muy blanca, cara delgada, mandíbulas grandes, cabello en la zona de la nuca baja pero arriba largo peinado para atrás como si estuviera atado”, afirmó Mirta.

Asimismo, contó que según relató de su hija, el hombre frenó de golpe al costado por donde ella caminaba y comenzó a gritarle: “La insultaba, le decía reiteradamente que se subiera al auto y ella se paralizó, pero después comenzó a gritarle también y lo amenazó con que estaba grabándolo pero no era así”, dijo.

Después de seguirla por unos metros, el hombre arrancó el auto a gran velocidad: “Se fue, pero el miedo no se lo quita nadie, tuvo pesadillas durante la noche, no durmió bien". Mirta afirmó que su hija tuvo mucho miedo de ser raptada o asesinada “me decía me imaginé todo que me subían al auto que me violaban, que me lastimaban que me tiraban en un campo, me hice una película porque el miedo es terrible”, le manifestó.

La mujer pidió a las autoridades mayor presencia policial en la zona céntrica durante las noches “a esa hora, donde muchas mujeres salen de trabajar de clínicas, sanatorios y casas de familia; hay zonas muy oscuras y cuando Carolina salió no había nadie, ni transeúntes ni pasaba nadie más en auto”, afirmó.