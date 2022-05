Este domingo por la noche, una vecina de Rada Tilly denunció que dos personas en un auto intentaron secuestrar a su hijo de 10 años a metros de la Comisaría.

Según pudo saber ADNSUR, la mujer se acercó de inmediato a la Seccional para contar lo sucedido pero no le quisieron tomar la denuncia porque "no había pasado nada".

El hecho ocurrió este domingo alrededor de las 14 horas cuando el nene paseaba a su perro por la Avenida Fragata Sarmiento al 900. En un momento dado, frente al descampado, se detuvo un auto color gris con alerón y un hombre se bajó y le ofreció un chocolate. Afortunadamente el pequeño no aceptó y el vehículo siguió su viaje en dirección sur por la misma Avenida.

"Cuando salí de la Comisaría - después de denunciar que intentaron secuestrar a mi hijo- me dio la sensación que la policía que me atendió no tenía la misma urgencia que yo ni me hizo la suficiente cantidad de preguntas. Así que salí a buscar a esta gente", dijo respecto a los presuntos secuestradores.

"Por supuesto no los encontré y en el camino me crucé a dos policías que iban caminando y les pregunté si los estaban buscando, pero ellos no estaban enterados de lo que había pasado", aseguró la mujer.

Luego indicó: "Me fui a Guardia Urbana, a la entrada de Rada Tilly, donde tienen las grabaciones de las cámaras de seguridad, les conté lo que pasó y no sabían nada. Para esto ya había pasado una hora. Les pedí por favor que revisáramos las cámaras. Empezamos a ver las imágenes, pero me miraban con cara de sorprendidos. No sabían como actuar", indicó respecto a los efectivos.

"En un momento pido que retrocedan unos minutos el video y hay un auto que se estaciona en la mano que va para el hipódromo, hasta que veo un Corsa gris que va despacio, pero en la imagen no se deja de ver por los autos que pasan. Estoy segura que fue ese. Ahí me dijeron que vuelva a la comisaría a reclamar", relató.

Finalmente la mujer volvió a la Comisaría, "pero no supieron decirme más nada", dijo y agregó: "Acá puede pasar cualquier cosa porque el sistema policial no está funcionando".