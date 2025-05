Una mujer denunció que intentaron robar a su hijo en la puerta del Hospital Regional de Comodoro. "Fue un momento horrible el que viví. Lo único que agradezco es que mi bebé está conmigo", explicó la joven, identificada como C.N., en un posteo de Facebook que luego eliminó. Por la noche, el hecho no fue denunciado ante la Policía.

“Hace una hora salía de la guardia del Hospital Regional, ya que mi bebé está enfermo. Salimos y estaba esperando a mi papá, que venía en camino a buscarnos. Como de costumbre, me dirigí hacia la esquina del hospital; no había nadie. Estaba con mi bebé en un brazo y en el otro brazo el teléfono, esperando el mensaje de mi papá. De pronto, una camioneta negra paró justo delante de mí”, contó la mujer sobre cómo comenzó la violenta situación que atravesó.

Luego, agregó: “Abren la puerta de atrás y saca la mitad del cuerpo un hombre con un pasamontañas y me empieza a tirar del bebé para robármelo. Tiré mi celular, la mochila, no solté a mi bebé, no sé de dónde saqué fuerzas. Él gritaba porque le tiraban del brazo fuerte, yo empecé a gritar y justo pasaba un hombre que fue mi ángel guardián”.

La intervención de esa persona logró evitar el robo. “Él empezó a gritar y gracias a él se fueron después de dos minutos de lucha. Gracias a Dios no pasó a mayores. El hombre me gritó que me metiera en el cajero y salí corriendo. Al rato llegó mi papá, yo temblando, casi sin poder hablar. Quería venir a mi casa, llegué y me derrumbé en los brazos de mi mamá, sentía que me moría. No me hubiera imaginado qué hubiera pasado si me lo hubieran robado”, aseguró la joven.

La madre del bebé detalló que la camioneta en la que se trasladaban quienes los atacaron era “negra vidrios polarizados” y sostuvo que no fue un hecho al voleo. “Hay un informante adentro del hospital que avisa cuando salimos con nuestros hijos”, denunció.

Por último, advirtió a otras mujeres que pueden sufrir hechos simiares: “Tengan muchos cuidado si andan solas con su bebé por favor. Lamentablemente el mundo está cada vez peor. Todavía me duele todo del susto que pasé".

Fuentes policiales informaron a ADNSUR que por la noche se radicó una denuncia formal. Interviene en el caso la Comisaría de la Mujer. El primer paso es la búsqueda de imágenes de cámaras de seguridad que puedan esclarecer lo que ocurrió.