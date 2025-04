La mañana del domingo pasado, Natalia, una vecina de Comodoro Rivadavia, se encontró con una situación que nunca imaginó vivir. Llegó hasta la parada de colectivo ubicada en la intersección de las calles Olavarría y La Nación, en el barrio Pueyrredón, para dirigirse a cumplir con su jornada laboral. Sin embargo, lo que debería haber sido un trayecto normal se tornó en un momento incómodo y aterrador.

Al llegar a la parada, se acercó un hombre desconocido que, de manera inesperada, bajó sus pantalones e intentó tocarla. Pero la situación fue aún más violenta, ya que la corrió e intentó golpearla con un bloque. La situación se volvió aún más agresiva cuando ella se subió a un colectivo y allí continuó agrediéndola.

Por estas horas, tras la grave denuncia, y según pudo saber ADNSUR, el personal de la División de Investigaciones Policiales (DIP) trabaja en el relevamiento de cámaras de seguridad para identificar al violento acosador.

Se desvinculó de la empresa, fue a cobrar la indemnización y le descontaron $12 millones de cuota alimentaria

UNA MAÑANA DE TERROR

El domingo 6 de abril por la mañana, cerca de las 7 de la mañana, Natalia llegó hasta la parada de la línea 5 para aguardar el colectivo. “En ese momento, llega este sujeto cantando, que aparentemente estaba drogado, y se comenzó a acercar a mi lado. Yo intenté ignorarlo y no cruzar miradas. En un momento, comenzó a bajarse los pantalones y a hacer movimientos obscenos”, contó Natalia esta mañana en diálogo con ADNSUR.

A continuación, según relató, “me tomó de la cara, lo empujé y salí corriendo al bulevar. Me comuniqué con el 101 para decir dónde estaba. Me salió a correr, tomó un pedazo de bloque y me lo arrojó, pero no me dio”.

Apareció calcinado el cuerpo del joven buscado desde el domingo en Chile

Afortunadamente, en ese momento pasó el colectivo y Natalia subió para resguardarse de este hombre. “Me subo y sube detrás de mí. Se me viene encima, y atino a darle patadas para quitármelo de encima; había más gente en el colectivo. La mujer chofer paró y le pidió que se bajara. Pero nadie más atinó a hacer nada”, recordó.

“Todo el tiempo fue agredirme verbalmente”, contó Natalia sobre la mañana de terror que vivió días atrás.

La mujer pudo brindar algunas características físicas de su agresor: mide aproximadamente 1,60 metros, tenía un buzo negro y zapatillas claras, y le faltaba un diente.

A horas de lo sucedido, Natalia reconoció que lo vivido la dejó con “mucha impotencia”, y que decidió hacer la denuncia para evitar que otras personas tengan que pasar por una situación tan aterradora. “Fui a hacer la denuncia para ser escuchada porque no es nada agradable. Uno quiere salir a trabajar tranquila y que no te pasen estas situaciones. Ojalá que lo puedan identificar”.

Fin del viaje: lo frenaron en un control en la Ruta 3 y no pudo explicar por qué llevaba 96 mil dólares

RELEVAN CÁMARAS DE SEGURIDAD

El comisario Javier Orellano confirmó que la denuncia fue recepcionada en la Seccional Tercera de policía. “Como primera medida, nos entrevistamos con la víctima para recabar información sobre la ubicación específica y ahora estamos con el pedido de cámaras de vigilancia”, con el objetivo de identificar al agresor.

En este marco, mencionó que “la mayoría son de cámaras privadas”, pero también esperan poder acceder a las del colectivo donde subió este hombre detrás de la mujer.

Finalmente, el comisario - ante la consulta - indicó que esperan identificar al hombre en las filmaciones para saber si es la misma persona que tiene antecedentes en la zona por hechos similares.