COMODORO RIVADAVIA (ADNSUR) - Angustiada por el miedo y la desesperación, V.H, una mujer de Comodoro Rivadavia decidió hablar con ADNSUR para que se conozca su pedido de ayuda ante la falta de intervención de la justicia. Su ex pareja - con quien tiene una hija en común, el jueves pasado disparó contra la casa donde se encontraba la mujer. Afirmó que ya presentó más de 15 denuncias y él sigue acosándola. Y la Fiscalía ya está al tanto de los hechos.

“No se hasta donde tengo que llegar. Si yo me muero ¿Con quien se queda mi hija?”, relató la mujer sobre su decisión de hacer público su caso. Durante seis años estuvo en pareja con su agresor y durante cuatro “me mató a palos. Una vez me puso la pistola en la boca teniendo a mi nena en los brazos”.

Ante estos reiterados hechos de violencia que fueron denunciados en la Comisaría de la Mujer, decidió separarse hace tres años pero él siguió acosándola y amenazándola, pese a ya haber radicar más de 15 denuncias. Desde hace un año que no dispuso la perimetral porque sino él iba a apedrear la casa de su mamá y de sus actuales suegros.

El jueves pasado su ex pareja disparó contra la casa de sus suegros donde se encontraba con su nena. “El jueves a la noche él fue a dispararme, a pegarme dos tiros que no me pudo dar. Yo salí del baño, escucho un ruido y hay una camioneta, se va rápido. sale mi cuñado”, contó. Y después notaron que la luneta del auto de su suegro había sido dañada.

A la 1:30 de la madrugada su ex pareja regresó pero esta vez “ fue a tirotear directamente”. “ Mamá corramos, a ver si nos persigue”, relató sobre el temor de su hija cada vez que ve a su padre.

La Policía fue a tomar los datos donde se le pidió que se acerque a denunciar el hecho a la Comisaría de la Mujer. “No fueron capaces de perseguirlos, para agarrar el arma. Esperaron tres días para hacerle el allanamiento y obviamente no van a encontrar nada", lamentó.

Por último, afirmó que “Ya me quiso matar, y es la segunda vez, no es la primera vez que quiso matarme”, recordó tras pedir que la justicia actúe porque su ex pareja ya tiene varias denuncias por violencia de género, ahora por uso de armas y también de una ex pareja por “abuso de menores”.