Una mujer cayó desde un tercer piso en Córdoba mientras intentaba rescatar a su gato
El accidente ocurrió cuando la víctima intentaba salvar a su mascota atrapada en la cornisa. Bomberos y el Departamento de Unidades de Alto Riesgo asistieron rápidamente a la mujer, que quedó tendida en un balcón del primer piso.
Una mujer de 32 años resultó gravemente herida tras caer desde el tercer piso de un edificio en la ciudad de Córdoba mientras intentaba rescatar a su gato, que se había quedado atrapado en una cornisa. Los bomberos también rescataron al gato.
El accidente tuvo lugar cerca de las 21:15 del miércoles en un inmueble ubicado sobre la avenida Avellaneda 30, en el barrio Alberdi. Allí, una joven que vivía en un tercer piso intentó rescatar a su gato, que se encontraba en la cornisa y que, pese a llamarlo, no lograba que se acercara.
En esas circunstancias, la joven habría perdido el equilibrio y cayó al vacío, terminando tendida en el balcón del primer piso.
Tras recibir la alerta, se activó un amplio operativo de emergencia a cargo del Departamento Unidades de Alto Riesgo (DUAR) para asistir a la víctima.
Hasta el lugar arribó rápidamente personal de bomberos, que encontró a la mujer en el suelo del balcón del primer piso tras la caída.
Los especialistas descendieron hasta el sitio con camilla y cesta de rescate, lo que permitió estabilizar a la mujer y trasladarla de forma segura hasta la planta baja, donde aguardaba un servicio de emergencias médicas, según publica NA.
La mujer fue derivada de inmediato al hospital de urgencias, donde ingresó con fracturas en la pelvis y en el hombro. Aunque estaba estable, se decidió que quedara en observación por la gravedad de las lesiones.
Los bomberos también trabajaron para rescatar al gato, que fue retirado de la cornisa sin heridas y quedó bajo resguardo.
Cómo evitar este tipo de accidentes
Para reducir el riesgo de accidentes como este, especialmente al intentar rescatar mascotas o acceder a lugares elevados, se pueden seguir estas recomendaciones:
- Evitar riesgos innecesarios: no intentar trepar ni asomarse desde balcones, ventanas o cornisas. La seguridad personal siempre es prioritaria sobre rescatar a un animal.
- Usar herramientas seguras: si el gato u otra mascota está en un lugar alto, usar escaleras estables, redes de seguridad o pértigas de rescate diseñadas para mascotas; nunca improvisar.
- Llamar a profesionales: bomberos, rescatistas o servicios de control de animales están entrenados para este tipo de situaciones. Llamar a tiempo puede prevenir caídas graves.
- Prevenir que la mascota se exponga: colocar redes o mallas de seguridad en balcones y ventanas, y supervisar a los animales en lugares altos para que no queden atrapados.
- Mantener la calma: en emergencias, la prisa puede ser peligrosa. Planificar el rescate de manera segura evita accidentes graves.