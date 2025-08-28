Una mujer de 32 años resultó gravemente herida tras caer desde el tercer piso de un edificio en la ciudad de Córdoba mientras intentaba rescatar a su gato, que se había quedado atrapado en una cornisa. Los bomberos también rescataron al gato.

El accidente tuvo lugar cerca de las 21:15 del miércoles en un inmueble ubicado sobre la avenida Avellaneda 30, en el barrio Alberdi. Allí, una joven que vivía en un tercer piso intentó rescatar a su gato, que se encontraba en la cornisa y que, pese a llamarlo, no lograba que se acercara.

En esas circunstancias, la joven habría perdido el equilibrio y cayó al vacío, terminando tendida en el balcón del primer piso.

Tras recibir la alerta, se activó un amplio operativo de emergencia a cargo del Departamento Unidades de Alto Riesgo (DUAR) para asistir a la víctima.

Hasta el lugar arribó rápidamente personal de bomberos, que encontró a la mujer en el suelo del balcón del primer piso tras la caída.

Los especialistas descendieron hasta el sitio con camilla y cesta de rescate, lo que permitió estabilizar a la mujer y trasladarla de forma segura hasta la planta baja, donde aguardaba un servicio de emergencias médicas, según publica NA.

La mujer fue derivada de inmediato al hospital de urgencias, donde ingresó con fracturas en la pelvis y en el hombro. Aunque estaba estable, se decidió que quedara en observación por la gravedad de las lesiones.

Los bomberos también trabajaron para rescatar al gato, que fue retirado de la cornisa sin heridas y quedó bajo resguardo.

Cómo evitar este tipo de accidentes

Para reducir el riesgo de accidentes como este, especialmente al intentar rescatar mascotas o acceder a lugares elevados, se pueden seguir estas recomendaciones: