En las últimas horas se conoció una violenta pelea protagonizada por una pareja en una vivienda del barrio J. J. Gómez, en General Roca, Río Negro.

El hecho ocurrió cerca de las 23 horas, cuando vecinos alertaron al 911 al escuchar gritos y ruidos de golpes provenientes de una vivienda.

De esta manera, personal policial se acercó hasta el lugar y se encontró con un grave hecho. Según revelaron testigos, una mujer habría atacado al hombre con un cuchillo en el lado izquierdo del cuello y luego lo encerró en el baño antes de intentar escapar.

Un giro en “U” los delató: detuvieron a dos sospechosos con cocaína en Roca

Al llegar, efectivos policiales encontraron a un hombre herido, aparentemente causado con un cuchillo. No obstante, la mujer también presentaba golpes visibles y fue detenida.

Según se supo, la víctima fue trasladada de urgencia al hospital Francisco López Lima, donde los médicos constataron que la herida en el cuello tenía una profundidad aproximada de un centímetro, sin comprometer órganos vitales. En tanto, las heridas en el brazo serían por un intento de defensa.

Finalmente, luego de recibir la atención médica correspondiente, fue dado de alta con indicaciones de reposo. Las autoridades continúan investigando las circunstancias del hecho, mientras la mujer permanece detenida a disposición de la Justicia.

Con información de El Diario Río Negro, redactada y editada por un periodista de ADNSUR