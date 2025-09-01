El pasado domingo 31 de agosto, cerca de las 8 de la mañana, personal policial intervino tras la llegada de un hombre herido por arma blanca al Hospital Regional de Comodoro Rivadavia.

Según relató a la prensa Raúl Jones, segundo jefe de la Unidad Regional en la ciudad, en horas de la mañana “se acercó una mujer acompañando a su marido, donde explicó que alrededor de las 5 o 6 de la mañana su marido llega al domicilio con estas heridas de arma blanca, por lo cual se trabajó sobre esa pequeña información”.

El hombre fue asistido en primera instancia y trasladado casi de inmediato al quirófano. En ese contexto, señaló que su esposa habría sido la agresora. Ante esta situación, Jones explicó que el personal policial “hizo las comunicaciones de rigor, se dio intervención al Ministerio Público Fiscal. Luego, se dispuso la demora preventiva aplicando el artículo 215 del Código Procesal Penal. Entonces, la persona fue demorada en primera instancia justamente para recabar toda la información necesaria y con esto ver si se llevaba a cabo alguna diligencia judicial”, explicó Jones.

En tanto, remarcó que ese mismo día se realizaron las diligencias judiciales correspondientes con el acompañamiento de la brigada de investigaciones. Se llevó a cabo un allanamiento al domicilio particular de la pareja y el registro del vehículo en el que llegaron al hospital.

Tras reunir toda la información, el Ministerio Público Fiscal dispuso “el cese del 215 y automáticamente esta persona quedó detenida en la evolución del delito de tentativa de homicidio y ya fue puesta a disposición de la justicia, a la espera de la audiencia de control de detención”, agregó.

Con respecto a la salud de la víctima, el segundo jefe de la Unidad Regional de Comodoro Rivadavia aseguró que se encuentra estable, aunque presenta “una lesión importante en lo que es la parte del cuello y en el tórax también”. Por los indicios, el hecho habría ocurrido en el interior de la vivienda, aunque se continúa investigando para determinar el lugar exacto del ataque.

Además, de acuerdo a los indicios “el ataque habría sido en el interior de la vivienda, aunque queda establecer con todas las pruebas que se recabaron para determinar el lugar preciso donde fue esta situación”.

En tanto, aclaró que “ya está trabajando la la brigada de investigaciones y la fiscalía con la gente de la comisaría de la mujer”, para investigar si previamente había alguna denuncia por violencia de género o no.

QUÉ ES LA VIOLENCIA DE GÉNERO

Es cualquier acto que cause daño físico, psicológico, sexual o económico a una persona por su género. Aunque puede afectar a cualquiera, las mujeres y las personas LGBTQ+ son las más vulnerables debido a estructuras sociales machistas y discriminatorias.

TIPOS DE VIOLENCIA DE GÉNERO