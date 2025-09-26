En un avance significativo en materia judicial y de protección a los derechos de los niños, la jueza Carolina Marín dictó la apertura de una investigación penal preparatoria en un caso de presunto abuso sexual con acceso carnal, doblemente agravado, ocurrido en la ciudad de Trelew.

La resolución se produjo luego de una audiencia realizada este pasado jueves 25 de septiembre en la oficina judicial local, donde el Ministerio Público Fiscal presentó los fundamentos para iniciar el proceso.

DOS AÑOS DE TERROR Y ABUSOS

Según lo expuesto por el fiscal Joaquín González, los hechos denunciados habrían comenzado en octubre de 2011, cuando la menor tenía apenas 13 años, y se extendieron hasta octubre de 2013. Durante ese período, la víctima convivía con el imputado, quien era pareja de su madre y se encontraba encargado de su guarda y cuidado.

El acusado, aprovechando esta relación de convivencia y confianza, habría cometido abusos sexuales reiterados contra la menor, específicamente en momentos en los que la madre de la víctima se ausentaba del hogar.

La magnitud de esta situación tomó mayor gravedad cuando la víctima quedó embarazada producto de los abusos sufridos. La denuncia fue presentada cuando la adolescente cursaba el sexto mes de embarazo, y el nacimiento del niño ocurrió en enero de 2014. Este hecho trascendió en el proceso judicial, evidenciando el impacto y las consecuencias directas que tuvo el presunto hecho delictivo en la vida de la víctima.

Durante la audiencia judicial, la defensora pública Flora Mollard, quien representa al imputado, no presentó oposición a la solicitud realizada por el Ministerio Público Fiscal para la apertura formal de la investigación penal. Esta postura permitió que la jueza Marín pudiera resolver con mayor rapidez sobre la pertinencia de avanzar en el proceso.

En su resolución, la magistrada tomó como válida la calificación provisoria de los hechos presentada por el fiscal, que considera al supuesto delito como abuso sexual con acceso carnal, doblemente agravado por tratarse de una persona encargada de la guarda de la víctima y por haberse cometido contra una menor de edad en el marco de una convivencia preexistente. Además, la calificación incluye que los hechos se hayan producido en modalidad de delito continuado y en contexto de violencia de género, lo que implica un agravante en la valoración judicial del caso.

La apertura de esta investigación penal preparatoria implica el inicio de una etapa en la que se realizarán diversas medidas procesales para esclarecer la veracidad de los hechos, recabar pruebas y garantizar los derechos de todas las partes involucradas.