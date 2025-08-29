Una menor de edad chocó contra un auto en Comodoro y debió ser trasladada al Hospital Regional

Un accidente de tránsito se registró durante la tarde de este jueves en la zona sur de la ciudad, en el límite de los barrios San Martín y Ceferino Namuncurá de Comodoro Rivadavia cuando una moto impactó de lleno contra un auto.

Según el informe policial, la conductora del vehículo liviano, identificada como una menor de edad de 17 años, circulaba por la avenida Rivadavia en sentido norte-sur cuando, por causas que se desconocen, impactó con un Volkswagen Gol Power que transitaba por avenida Estados Unidos en dirección oeste-este.

Personal del servicio de emergencias médicas del 107 asistió a la joven y dispuso su traslado preventivo al Hospital Regional. Desde el centro de salud informaron que la chica se encuentra fuera de peligro, sin lesiones de gravedad que comprometan su vida.

La conductora del coche, de 22 años, fue sometida a un test de alcoholemia por parte del personal de tránsito, el cual arrojó resultados negativos. Ambos vehículos fueron retirados del lugar de manera preventiva y trasladados a la Seccional Cuarta. Además, se dio intervención al Tribunal de Faltas N° 3, dado que ninguno de los rodados contaba con la documentación requerida.

En el operativo intervinieron integrantes de la División Motorizada de Tránsito y personal de Criminalística, quienes realizaron las diligencias necesarias para determinar las causas del choque y garantizar la seguridad vial en la zona.

Un robo en un comercio mayorista terminó con la detención de un hombre este jueves por la tarde. El hecho se registró alrededor de las 17:00 cuando dos delincuentes ingresaron al local y se llevaron sin pagar algunos elementos.

Según indicaron fuentes policiales, la responsable del comercio alertó inmediatamente a las autoridades al observar que los sujetos se retiraban con frutas variadas, entre ellas bananas, naranjas y melones, con un valor estimado de 10 mil pesos. Ante los gritos de la empleada, uno de los hombres fue interceptado a pocos metros del lugar por personal de Gendarmería Nacional, que realizaba tareas preventivas junto con la policía en el marco del Comando Unificado.

El detenido fue trasladado a la dependencia policial mientras se busca al segundo implicado, que logró darse a la fuga. Los agentes de la Seccional Sexta dialogaron con la la damnificada y ella constató el faltante de la mercadería, procediendo a iniciar las actuaciones correspondientes por hurto simple.