Durante una audiencia realizada este lunes, el fiscal Manuel González formuló cargos contra una mujer identificada como M.M.M. por el delito de lesiones graves culposas, en calidad de autora. El hecho investigado ocurrió el 7 de noviembre de 2022, alrededor de las 22:10, en un tramo urbano de la Ruta Nacional 40.

Según el Ministerio Público Fiscal, la imputada conducía un Fiat Mobi en sentido norte-sur y, al llegar a la altura de la calle Los Ñires, intentó girar en “U”, invadiendo el carril contrario. En ese momento, impactó de frente con una motocicleta Yamaha 125 cc, conducida por una mujer que circulaba correctamente por su mano.

Graves lesiones y secuelas permanentes

El violento choque dejó como saldo lesiones de gran magnitud para la motociclista. Los informes médicos consignan que la víctima sufrió fracturas múltiples en ambas manos, una fractura expuesta de tibia y peroné, amputación parcial de dos dedos del pie izquierdo y una debilitación permanente en el miembro inferior izquierdo, entre otras heridas.

Los peritos determinaron una inutilidad laboral de al menos 90 días, además de un largo proceso de rehabilitación.

Avance judicial y pedido de acuerdo

Durante la audiencia de formulación, la querella adhirió plenamente a la acusación del Ministerio Público Fiscal. La defensa de la imputada no planteó objeciones y manifestó su intención de reabrir las gestiones de mediación, con el objetivo de alcanzar una solución alternativa al conflicto.

El expediente ya había atravesado dos intentos de conciliación previos, que no lograron prosperar.

El juez de garantías Ignacio Pombo tuvo por formulados los cargos, fijó un plazo de investigación de dos meses y concedió a la acusada el beneficio de litigar sin gastos.