El pasado lunes 29 de septiembre a las 17:00 horas, en Puerto Madryn, personal policial de la Comisaría Seccional Segunda fue alertado sobre un presunto robo ocurrido en una despensa.

Según la denuncia recibida, tres delincuentes habrían sustraído elementos del comercio ubicado en calle Estanislao del Campo y se habrían retirado del lugar rápidamente.

Ante esta situación, los efectivos se desplegaron por inmediaciones de la zona para intentar localizar a los sospechosos; sin embargo, no lograron encontrarlos en una primera instancia.

Robó y su mamá lo entregó a la policía

Minutos después, el centro de monitoreo de la policía comunicó que la denunciante se encontraba persiguiendo a uno de los individuos señalados como autor del ilícito, lo que posibilitó la demora del joven en cuestión en la intersección de las calles Krotevich y Juan Bautista Alberdi.

Demoraron a tres menores de edad en Comodoro por robar en un reconocido comercio del centro

El joven demorado fue identificado como S.J.A., de 22 años, quien quedó a disposición del personal policial. Posteriormente, a las 18:08, se informó que la madre de un adolescente de 17 años se presentó en la dependencia policial para hacer entrega de su hijo, siendo éste señalado también como uno de los autores del hecho.

En este contexto, la Fiscalía local dispuso que el menor fuera entregado a sus progenitores, conforme a las normativas vigentes para casos que involucran a adolescentes.

El procedimiento puso luz sobre un hecho de robo de pequeñas dimensiones, pero con un operativo policial rápido y coordinado entre la Comisaría Seccional Segunda, el centro de monitoreo y la División Operaciones. La denuncia y la participación activa de la vecina que fue víctima del robo fueron fundamentales para la pronta identificación y retención de los sospechosos.

Golpearon a su hijo para robarle en Chubut, persiguió a los ladrones y logró recuperar sus cosas

Golpearon a su hijo para robarle en Chubut, persiguió a los ladrones y logró recuperar sus cosas

Un violento hecho se registró este fin de semana en la ciudad de Trelew, cuando cinco menores abordaron a otro adolescente en plena vía pública para robarle una gorra y un teléfono celular. Los más chicos de los delincuentes tienen tan solo 12 años.

El hecho ocurrió en la Plaza Independencia, en plena zona céntrica de la ciudad del Valle, cuando un grupo de menores —dos de 15 años, otros dos de 12 y el restante de 13— se acercó a un menor que se encontraba en el lugar; y, sorpresivamente, comenzaron a golpearlo y le sacaron sus pertenencias.

Sin embargo, no contaban con que el padre de la víctima estaba en las cercanías. El hombre vio la situación y salió a perseguir a los agresores, logrando recuperar los elementos robados por sus propios medios antes de que la policía interviniera.

Detuvieron a la banda que robó en la casa de Pampita: el registro clave de una cámara que los delató

Minutos después, los efectivos llegaron al lugar y procedieron a la aprehensión de los cinco adolescentes, bajo los cargos de “tentativa de robo en poblado y en banda”.