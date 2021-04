MÉXICO - Jacqueline, una maestra de Inglés de Toluca, México, fue agredida por su pareja mientras daba una clase por zoom a sus alumnos. Según lo que se escuchó en la videollamada, el motivo era por que la mujer utilizó la computadora del marido.

Un nuevo caso de violencia de género ocurrió en la ciudad de Toluca en México. La maestra de inglés Jacqueline fue violentada la noche del miércoles por su pareja mientras daba una clase de zoom a sus alumnos.

La maestra de la Preparatoria 5 de la Universidad Autónoma del Estado de México (UAEM), le pidió a su agresor que no la golpee frente a sus alumnos durante una clase online. “¿Quieres que te putee? Es mi computadora, no me la agarres. Hija de tu puta madre, me chingaste el puto botón”, se escuchó que dijo el agresor antes de atacar a la maestra.

La docente al darse cuenta de que estaba siendo escuchada por sus alumnos, dijo: “Espérame, déjame cortar la clase, déjame cortar la clase… Ya escucharon, ya escucharon”. Enojado, el hombre gritó: “Deja, carajo”. La maestra respondió: “Ya voy, ya voy, ya voy, ya me voy, déjame cerrar la clase, déjame nomás avisarles”.

Enseguida el zoom se corta abruptamente. Uno de los alumnos que en ese momento seguía la clase online preguntó a la maestra si se encontraba bien pero nadie le respondió. El hecho se viralizó en redes sociales. El agresor identificado como Octavio Alonso G. L, oriundo de Toluca.

El viernes pasado, alumnos de la profesora y organizaciones feministas de la universidad marcharon a la sede estudiantil para apoyar a la maestra agredida y pedir justicia. La puerta de ingreso al establecimiento educativo quedó llena de mensajes en apoyo a la docente con carteles que consignan que los feminicidios comienzan con la violencia en el hogar. Otros le ofrecen su casa, su computadora y le recuerdan que puede ser “la heroína” en esta historia.

A través de un comunicado, la Universidad Autónoma del Estado de México expresó su “absoluto rechazo a los actos de violencia que el día 21 de abril atentaron contra la dignidad, autonomía e integridad de la docente”. Tras los hechos, se coordinó un protocolo inmediata para ofrecer a la maestra “asistencia psicológica, así como apoyo y asesoría legal, a fin de que la docente determine realizar la denuncia correspondiente ante la Fiscalía general de Justicia del Estado de México”. También se le garantizó a la mujer su seguridad dentro de las universitarias.