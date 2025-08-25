La docente Roxana Ortega fue denunciada por familias de la Escuela N.º 201 de Trelew por presuntos tocamientos a dos alumnos, a los que luego se sumó un tercer caso. Según trascendió este lunes, se espera que próximamente sea sometida a un juicio oral y público, y la querella ya anticipó que podría pedir 16 años de cárcel.

La docente, que estuvo cumpliendo arresto domiciliario y que actualmente se encuentra en libertad, fue denunciada por los dos casos que se dieron a conocer el año pasado tras la presentación de dos familiares. Luego apareció un tercer niño que, en principio, era testigo y que dijo haber sufrido “tocamientos” por parte de la maestra. Finalmente, la jueza del caso entendió que también fue víctima y lo sumó como un tercer caso.

Según publicó Jornada, el informe del psicodiagnóstico permitió establecer que el tercer menor no miente en su relato y, por ende, se descartó que algún adulto lo haya manipulado para faltar a la verdad.

Por lo tanto, la querella presentó la acusación por los tres casos, solicitó 16 años de prisión y un juicio por jurados para la docente.

La información fue confirmada por la penalista Gladys Olavarría, querellante por las familias de los tres jóvenes.

“El chico en varias ocasiones dijo que quería hablar y contar algo que no había contado antes, sólo a su mamá, a quien le decía que había sufrido la misma circunstancia que una de las víctimas originales”, explicó en su momento. En principio, la acusación contra Roxana Ortega será por abuso sexual simple (tocamientos).

En Argentina, el abuso sexual simple (cuando hay tocamientos sin acceso carnal) está tipificado en el artículo 119 del Código Penal.

🔹 Tipo de delito:

Es un delito contra la integridad sexual.

Se configura cuando hay tocamientos con fines sexuales sin consentimiento de la víctima.

En caso de menores de edad, siempre se considera sin consentimiento, aunque no haya violencia.

🔹 Pena prevista:

Abuso sexual simple: prisión de 6 meses a 4 años.

🔹 Si hay agravantes (art. 119 inc. 2, 3 y 4):

Cuando lo comete un encargado de la educación (como una maestra), la pena aumenta a 4 a 10 años.

Si son más de una víctima, los jueces pueden considerar cada hecho como un delito independiente y aplicar penas en concurso real, lo que implica sumar condenas (dentro de los límites que establece la ley).

🔹 En el caso de tres denuncias: