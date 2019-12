COMODORO RIVADAVIA (ADNSUR) – Una joven fue atacada en la tarde del miércoles por tres perros y gracias a la intervención de un hombre que pasaba por el lugar y observó la situación, evitó que la siguieran mordiendo.

El ataque ocurrió cuando Yamila Yáñez caminaba por las calles Ramos Mejía y Fontana, en esa esquina aparecieron tres perros sueltos que la tiraron al piso. La estaban mordiendo cuando fue vista por un hombre que pasaba por el lugar, y la rescató.

“Había tres perros, me mordieron, quise salir corriendo y me agarraron peor, me tiraron al piso y me agarraron la pierna derecha, justo pasó un señor y me llevó en su camioneta al hospital”, relató la joven.

Fontana & Ramos Mejía, Comodoro Rivadavia, Chubut

Asimismo, desde la Seccional Segunda, adonde se acercó junto a su familia para radicar la denuncia, Yamila aclaró que desconoce si los perros tienen dueños, ya que estaban sueltos en la calle.

“Quiero que hagan algo con los perros, los aten o los cuiden bien, es un peligro. A mí me sacó un pedazo de piel”, dijo; y advirtió que podrían ocurrir ataques más peligrosos principalmente para los niños. “En el hospital me dijeron que hay siempre casos por perros”, agregó a Canal 9.