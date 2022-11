Una joven fue a denunciar que su mamá había desaparecido pero estaba muerta en su casa

Una joven de 19 años denunció que su mamá estaba desaparecida, pero la encontraron muerta en su casa y quedó detenida.

La ciudad de Resistencia, Chaco está conmocionada por el crimen de una mujer de 47 años. La Policía comenzó a buscarla la encontró muerta dentro su propia casa. Su hija quedó detenida y dijo que su pareja la mató.

En la noche del sábado, Iara Evangelina Villalba se acercó hasta la Comisaría Quinta para denunciar la desaparición de su mamá, Yolanda Villalba. Según explicó, la había visto por última vez el martes a la mañana.

Por su parte, una vecina y amiga de su mamá que la acompañó dijo que no la veía desde el sábado 29 de octubre, cuando habían cenado juntas. Además, afirmó que no le atendía el teléfono hace varias días y hasta la buscó en su la Escuela de Comercio 8, donde era portera, pero se enteró de que no estaba asistiendo, por lo se se acercó a su hija para saber qué le pasó y realizar la denuncia juntas.

La policía inició la búsqueda y pudo establecer que la última ubicación de su celular era en el Parque Tiro Federal y se acercaron hasta allí. Al llegar al predio lo encontraron en un tacho de basura.

El fiscal Francisco Ovaldia Enseric pidió que inspeccione la vivienda de Yolanda pero para sorpresa de todos, la hija no les permitía el acceso a los investigadores a la casa. Se mostraba nerviosa ante la insistencia de los efectivos y por ese motivo el fiscal dispuso su detención en el marco de la causa por “supuesta desaparición de persona”, a la espera de la orden de allanamiento.

Al mediodía del domingo los agentes pudieron ingresar al domicilio y encontraron el cuerpo de Yolanda y lo trasladaron a la morgue al realizar la autopsia, indicó TN.

La joven le habría confesado a los investigadores que su novio fue quien asesinó a su mamá. Según explicó, ella discutió con la mujer y su novió “tomó un cuchillo” y la mató de varias puñaladas.

Al parecer, todo habría ocurrido entre el 29 de octubre y el primero de noviembre. La policía detuvo a la pareja de Iara.. Los investigadores precisaron que la víctima tenía un botón antipánico aunque no se conocieron los motivos.